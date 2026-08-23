Ζελένσκι: «Οι εκλογές εν καιρώ πολέμου θα μπορούσαν να διχάσουν την Ουκρανία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εκλογές εν καιρώ πολέμου αποτελούν κίνδυνο και θα διχάσουν την Ουκρανία.

Την αντίθεσή του στη διεξαγωγή εκλογών όσο συνεχίζεται ο πόλεμος εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη συνοχή της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις εκλογές υπό τις σημερινές συνθήκες «τεράστιο κίνδυνο» και υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παράγοντας διάσπασης της χώρας. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την τοποθέτηση πρώην υπουργού του, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της εκλογικής διαδικασίας.

Η προεδρική θητεία του Ζελένσκι ολοκληρώθηκε τυπικά τον Μάιο του 2024, ωστόσο η διεξαγωγή εκλογών δεν επιτρέπεται όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, που εφαρμόζεται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια εκλογική διαδικασία σήμερα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η συμμετοχή των στρατιωτών που βρίσκονται στο μέτωπο, η ψήφος των εκατομμυρίων Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά και εκείνων που ζουν σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι συνέδεσε τη διεξαγωγή εκλογών με την κατάσταση στο μέτωπο και την απουσία συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, σημειώνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θεωρεί εφικτή μια τέτοια διαδικασία.

Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μόλις το 15% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν πριν από τη λήξη του πολέμου.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες πολιτικές αντιδράσεις και στις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να ενισχυθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κοινωνία και τις ένοπλες δυνάμεις.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα μεγάλη επιστράτευση μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Μόσχα θα μπορούσε να επιδιώξει την κινητοποίηση περίπου 300.000 επιπλέον στρατιωτών, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 500.000 άνδρες σε βάθος χρόνου. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η διαδικασία θα μπορούσε να επικεντρωθεί κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον πόλεων και ενεργειακών υποδομών συνεχίζονται.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η χώρα αναμένει φέτος 264 πυραύλους αναχαίτισης, αριθμός χαμηλότερος από τις παραδόσεις προηγούμενων ετών. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια της Ρωσίας να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει υπάρξει συμφωνία με τη Γαλλία για την παράδοση τουλάχιστον ενός συστήματος SAMP/T μέσα στο 2026, ενώ από τη Γερμανία αναμένεται η προμήθεια περίπου 600 πυραύλων PAC-2 και PAC-3 έως το 2028.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις οικονομικές ανάγκες της πολεμικής προσπάθειας. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό περίπου 27 δισ. δολαρίων για τις αμυντικές της δαπάνες μέσα στο 2026, λόγω των αυξημένων αναγκών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται επιπλέον τουλάχιστον 8 δισ. δολάρια για την ομαλή έναρξη του 2027, ενώ περίπου 20 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι χρειάζονται για μισθούς στρατιωτικών, αποζημιώσεις οικογενειών νεκρών και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο.

Πηγή: Newsbomb.gr