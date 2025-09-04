Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Giorgio Armani, στυλίστας, θρύλος του κόσμου της μόδας και ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Ο σπουδαίος Ιταλός σχεδιαστής και ιδιοκτήτης της Αρμάνι Μιλάνο που μόλις τον Ιούλιο είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του, άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τον επί χρόνια σύντροφό του, Leo Dell'Orco.

Η είδηση προκάλεσε αιφνιδιασμό, καθώς ο Armani δούλευε αδιάκοπα μέχρι το τέλος. Μόλις πριν λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει με συγκίνηση την αγορά του ιστορικού χώρου «La Capannina», εκεί όπου τη δεκαετία του ’60 γνώρισε τον Sergio Galeotti, τον μεγάλο έρωτα και συνεργάτη της ζωής του.

Παράλληλα, είχε εγκρίνει προσωπικά τις δημιουργίες για τη συλλογή που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του 50ού επετειακού show.

Πηγή: iefimerida.gr