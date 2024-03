H ξύλινη σανίδα που έσωσε την Ρόουζ στον «Τιτανικό» πουλήθηκε για αδιανόητο ποσό

Αυτή η ξύλινη σανίδα σωτηρίας- ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της ταινίας - πουλήθηκε σε δημοπρασία «Treasures from Planet Hollywood» του Heritage Auctions έναντι 718.750 δολαρίων (567.561 λίρες).

Το περίτεχνο κομμάτι ξύλου το οποίο είχε τις περισσότερες προσφορές ανάμεσα σε 1.600 εμβληματικά αντικείμενα ταινιών σύμφωνα με τον οίκο, ήταν «στην πραγματικότητα, μέρος του πλαισίου της πόρτας που βρισκόταν στην είσοδο του σαλονιού της πρώτης θέσης του σκηνικού της ταινίας.

Στην ίδια δημοπρασία μεταξύ άλλων πωλήθηκε έναντι $125.000, το φόρεμα από ύφασμα σιφόν που φορούσε η Κέιτ Γουίνσλετ στην τελευταία σκηνή της ταινίας, το πηδάλιο του πλοίου ($200.000) και ο ορειχάλκινος τηλέγραφος ($81.250).

Επίσης το μαστίγιο του Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) από το «Temple of Doom» σημείωσε ρεκόρ ως το αντικείμενο με την υψηλότερη αξία του franchise συγκεντρώνοντας $525.000.

Μετά από έναν πόλεμο προσφορών το τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) από το «The Shining» πωλήθηκε για 125.000 δολάρια, στην ίδια τιμή με τη μαύρη στολή που φορούσε ο Τόμπι Μαγκουάιρ (Tobey Maguire) στο Spider-Man 3.

