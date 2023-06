Αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος του 'Bohemian Rhapsody' - Στο «σφυρί» χειρόγραφο του Φρέντι Μέρκιουρι (pic)

Σε μία από τις 15 συνολικά σελίδες του προσχεδίου του τραγουδιού φαίνεται πως ο Μέρκιουρι έχει διαγράψει την αρχική λέξη «Mongolian» αντικαθιστώντας το τελικά με το «Bohemian» και αποτρέποντας τον τίτλο «Mongolian Rhapsody». Επιπλέον, εντοπίζονται αλλαγές σε κάποιους από τους στίχους.

Το «Bohemian Rhapsody» κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975 μαζί με το άλμπουμ των Queen « A Night at the Operα». H μουσική, γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον Μέρκιουρι,, αποτελεί μια ένα εμπνευσμένο μείγμα κλασικού και ροκ ήχου, συνολικής διάρκειας έξι λεπτών, που τάραξε τα νερά της διεθνούς δισκογραφίας.

Ο ίδιος πάντως είχε αποκαλύψει, το 1976 πως αρχικά είχε απορρίψει το κομμάτι, στη συνέχεια όμως το εξέλιξε και κατέληξε στην τελική εκδοχή του με την οποία έγινε γνωστό παγκοσμίως. Ο Μέρκιουρι, ο οποίος πέθανε το 1991 μετά από AIDS, τελικά διέγραψε το «Mongolian» και το αντικατέστησε με το «Bohemian». Τα προσχέδια δείχνουν πώς η αρχή του διάσημου δεύτερου στίχου – «Μαμά, μόλις σκότωσα έναν άντρα» ήταν αρχικά: «Μαμά, άρχισε πόλεμος, πρέπει να φύγω απόψε».

Οι στίχοι του «Bohemian Rhapsody» από μόνοι τους αναμένεται να πουληθούν έως και 1,2 εκατ. λίρες, ενώ τα προσχέδια των «Somebody To Love» και «We Are The Champions» θα μπορούσαν να πουληθούν έως και 180.000 λίρες και 300.000 λίρες αντίστοιχα. Το προσχέδιο του «Bohemian Rhapsody» είναι γραμμένο σε 15 σελίδες από φυλλάδιο αεροπορικής εταιρίας.

Στην δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου , συμπεριλαμβάνονται και άλλα πολύτιμα ενθύμια από την ζωή και την καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι.

