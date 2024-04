Μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος από τη Stoiximan, τη Super League και τη We4All

Στην ευαισθητοποίηση του φίλαθλου κοινού για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος ήταν αφιερωμένη η 6η Αγωνιστική των Stoiximan Super League Playoffs και 5η των Playouts του Πρωταθλήματος, με πρωτοβουλία της Stoiximan από κοινού με τη Super League, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης (22 Απριλίου).

Κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, όλοι οι παίκτες των ομάδων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League φόρεσαν μπλουζάκια με κεντρικό μήνυμα «Earth Day 2024. It’s not a Day, it’s a Movement», στηρίζοντας έμπρακτα τη διεθνή πρωτοβουλία που αναπτύσσεται με αφορμή την ημέρα της Γης, αλλά και υπενθυμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επαγρύπνησης για τη προστασία του πλανήτη.

Παράλληλα, η Stoiximan, Μεγάλος Χορηγός του Πρωταθλήματος της Super League, και η διοργανώτρια αρχή προχώρησαν σε μια επιπλέον ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό "We4All" για τα 22 τέρματα που σημειώθηκαν στους αγώνες του περασμένου Σαββατοκύριακου, θα φυτευτούν συνολικά 220 δέντρα (10 δέντρα για κάθε γκολ), στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα βιωσιμότητας, ενόψει και της ολοκλήρωσης της περιόδου δενδροφύτευσης.

Ο Γιάννης Ηλιοπουλος, Ιδρυτής και CEO της «We4All» δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη Stoiximan και τη Super League σε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία, που φέρνει την προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτή την αγωνιστική, κάθε γκολ ισοδυναμεί με 10 δέντρα που φυτεύονται σε περιοχές της Ελλάδας που το έχουν ανάγκη για τη δημιουργία νέων πνευμόνων πρασίνου και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα τα τελευταία έτη».

Ο Μηνάς Λυσάνδρου, Πρόεδρος της Super League, δήλωσε σχετικά: «Για άλλη μια φορά, αξιοποιώντας τη δυναμική του ποδοσφαίρου, του πιο δημοφιλούς αθλήματος στην Ελλάδα, αναλαμβάνουμε μια κοινωνική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος. Οι 14 ομάδες της Super League και όλοι οι ποδοσφαιριστές, έδωσαν όλοι μαζί ένα σαφές μήνυμα: “Η Γη είναι το σπίτι μας και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να την προστατέψουμε”. Η γνωστή ρήση "δεν κληρονομήσαμε τον πλανήτη από τους προγόνους μας, τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας", θα πρέπει να είναι οδηγός για τις πράξεις μας. Εκφράζω επίσης τις θερμές ευχαριστίες της Super League στον Μεγάλο Χορηγό του Πρωταθλήματος, τη Stoiximan, καθώς η άριστη συνεργασία μας στον τομέα των κοινωνικών πρωτοβουλιών, έχει θετικό αντίκτυπο στους συνανθρώπους μας».

Η Ιωάννα Κοζαδίνου, Senior Corporate Responsibility Manager της Stoiximan δήλωσε σχετικά: «Στη Stoiximan αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Η συμβολική δενδροφύτευση στην οποία προχωράμε από κοινού με τους συνεργάτες μας δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική πράξη, αλλά μια πράξη αλληλεγγύης προς τις μελλοντικές γενιές, συνεισφέροντας σε έναν πιο πράσινο και βιώσιμο κόσμο για όλους μας».