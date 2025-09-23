Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ένας φοιτητής μόλις 20 χρόνων, έχασε σήμερα (23.09.2025) τη ζωή του στον Βόλο, πέφτοντας στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας.

Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Ο φοιτητής που σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος στο φωταγωγό της πολυκατοικίας στον Βόλο με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τον φοιτητή στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς του, μαθαίνοντας τον θάνατο του παιδιού τους, κατέρρευσαν.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Πηγή: thenewspaper.gr