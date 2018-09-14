Νέα εκδίκαση για Σιλά, Ρινάλντι και Ρέις κατά Παναθηναϊκού

Επιπλέον πέραν των δέκα εξ αναβολής υποθέσεων, στο πινάκιο των εκδικάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ υπάρχουν επίσης η προσφυγή των Ρουσκουγιέδα, Λεάλ κατά Παναιτωλικού κι ΟΦΗ αντίστοιχα, αλλά και πρόστιμο που επέβαλε ο Εργοτέλης στον Ούγκο Κάιπερς.
Αναλυτικά οι υποθέσεις:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-9-2018 ΩΡΑ 16.00΄
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ ΡΕΙΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΕΠΣΤΑΙΝ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΜΥΤΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑ-ΡΙΣΑΣ
10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡ-ΤΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
11.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦ. 402.2018 ΠΕΕΟΔ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΕΡΤΣΙΟ ΒΙΛΛΙΑΝ ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ κατά ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
13.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ HUGO GUYPERS
14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΟΥΣΚΟΥΓΙΕΝΤΑ - ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ 485/2018 ΠΕΕΟΔ )