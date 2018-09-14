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Νέα εκδίκαση για Σιλά, Ρινάλντι και Ρέις κατά Παναθηναϊκού

14 Σεπτεμβρίου 2018, 14:38
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Νέα εκδίκαση για Σιλά, Ρινάλντι και Ρέις κατά Παναθηναϊκού

Ακόμα μία δικάσιμος στις υποθέσεις των Λαουτάρο Ρινάλντι, Γιακούμπα Σιλά και Νούνο Ρέις, με τον Παναθηναϊκό ωστόσο να έχει ήδη καταβάλει χρηματικά ποσά στους παίκτες και τις προσφυγές πιθανότατα να αποσύρονται.

Επιπλέον πέραν των δέκα εξ αναβολής υποθέσεων, στο πινάκιο των εκδικάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ υπάρχουν επίσης η προσφυγή των Ρουσκουγιέδα, Λεάλ κατά Παναιτωλικού κι ΟΦΗ αντίστοιχα, αλλά και πρόστιμο που επέβαλε ο Εργοτέλης στον Ούγκο Κάιπερς. 

Αναλυτικά οι υποθέσεις: 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-9-2018 ΩΡΑ 16.00΄

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ (PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ ΡΕΙΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣ ΕΠΣΤΑΙΝ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΜΥΤΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)

7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑ-ΡΙΣΑΣ

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕ ΣΠΑΡ-ΤΗ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

11.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦ. 402.2018 ΠΕΕΟΔ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΕΡΤΣΙΟ ΒΙΛΛΙΑΝ ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ κατά ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

13.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ HUGO GUYPERS

14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΟΥΣΚΟΥΓΙΕΝΤΑ - ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ 485/2018 ΠΕΕΟΔ )

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Νέα εκδίκαση για Σιλά, Ρινάλντι και Ρέις κατά Παναθηναϊκού
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