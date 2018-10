Οικογένεια, όπως #aek!

Μπαίνεις σε ένα σπίτι. Κοιτάζεις αριστερά, κοιτάζεις δεξιά, σκανάρεις κάθε τοίχο και επιφάνεια που μπορεί να στηριχθεί ένα κάδρο. Αν δεν δεις την πινακίδα, φύγε τρέχοντας. Γιατί κάθε σπίτι που σέβεται τον εαυτό της και κάθε οικογένεια που ζει μια φυσιολογική, trendy ζωή, κάπου θα το έχει κρεμάσει ή θα το έχει κολλήσει.

«In this house we are real. We make mistakes. We say I'm sorry. We have fun. We forgive. We give second chances. We give hugs. We are patient. We are Family».

Family, λοιπόν. Οικογένεια! Ας βάλουμε και το hashtag που το κάνει πιο οικείο στο μάτι: #family! Μια λέξη, την οποία έχουν οικειοποιηθεί και εν μέρει καταχραστεί όλες οι ομάδες ανά τον κόσμο. Μικρές, μεγάλες, σημαντικές, ασήμαντες, ανδρικές, γυναικείες, παιδικές, εφηβικές, βετεράνων ή αργόσχολων. Όλες! Φαγητό όλοι μαζί; #family! Σέλφι μετά από προπόνηση; #family! Αγκαλιά πριν από παιχνίδι; #family! Μπουνιές στα αποδυτήρια; #family! Κράξιμο στα social media; #family!

Τι πραγματικά, όμως, συμβαίνει όταν μια ομάδα είναι οικογένεια; Συμβαίνει ΑΕΚ! Συμβαίνει όσα γίνονται στην Ένωση τα τελευταία χρόνια και τα οποία στηρίχθηκαν στις βασικές αρχές που διέπουν την ομάδα στα αποδυτήρια. Δεν έχουμε πρόσβαση στο… άβατο των Σπάτων για να γνωρίζουμε αν υπάρχει η σχετική επιγραφή, όμως γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ λανσάρει, φοράει, κυκλοφορεί και ευαγγελίζεται διαρκώς τη λέξη «family». Και οι πράξεις αποδεικνύουν ότι είναι. Όχι επειδή όταν χτύπησε ο Έλντερ Λόπεζ, έτρεξαν οι συμπαίκτες του να γίνουν οι… πατερίτσες τους. Προφανώς και στις υπόλοιπες ομάδες κάτι ανάλογο. Εκτός κι αν έχετε δει ποτέ αθλητή να χτυπάει και οι συμπαίκτες του να παίρνουν σειρά να τον κλωτσήσουν στο γόνατο.

Επειδή μόνο σε μια οικογένεια δε φοβάσαι να πεις ότι φταις και σε καμία άλλη ομάδα δεν υπάρχει με τέτοια συχνότητα ανάληψη ευθύνης. Από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Καραϊσκάκη το 2016, μέχρι και τον Βίκτωρα Κλωναρίδη χθες το βράδυ μετά το ματς με την Μπενφίκα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα!

#family #egoftaio #siggnomi #denpeirazei

Ο Βίκτωρας Κλωναρίδης πιάνει τον Γιώργο Γιακουμάκη. Του μιλάει και ο νεαρός επιθετικός ψελλίζει «no», «no»… Ο Τάσος Μπακασέτας σκοράρει και τρέχει να το αφιερώσει στον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ο Βασίλης Μπάρκας δακρυσμένος συζητάει με τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη, έπειτα από μια καταπληκτική εμφάνιση. Ο Σοτζέι Μασούντ – ένας περαστικός, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι – τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Πέτρος Μάνταλος σηκώνει το βάρος μιας ήττας και ενός παραλίγο αποκλεισμού για ένα ανόητο λάθος. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αν και έπαιζε σε λάθος θέση, παίρνει όλη την ευθύνη. Ο Μανόλο Χιμένεθ στέκεται μπροστά στους παίκτες του και απολογείται. Ο Μάρκο Λιβάγια αντιλαμβάνεται τα λάθη του. Ο Σέρχιο Αραούχο ζητάει συγγνώμη για τις χαμένες ευκαιρίες. Όλα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ.

Γιατί «in this house we say we are sorry»…

«Έχω ευθύνη και εγώ στο φάουλ που δέχθηκα». Βασίλης Μπάρκας, μετά τον τελικό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ τον περασμένο Μάιο.

«Σε ένα σημείο που πιέζαμε, έκανα ένα τραγικό λάθος που κόστισε στην ομάδα μου. Δεν φταίει κανένας συμπαίκτης μου, μόνο εγώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα. Έχω μάθει να αναλαμβάνω τις ευθύνες. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο της ΑΕΚ». Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον Οκτώβριο του 2016, μετά την ήττα της ΑΕΚ 3-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

«Προσωπικά, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα. Το λάθος που έκανα με την πάσα προς τα πλάγια που στοίχισε το γκολ του Ολυμπιακού, ήταν μεγάλο. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, ξέρω πως φέρω ευθύνη και ευτυχώς καταφέραμε όλοι μαζί να μην στοιχίσει την πρόκριση, που ήταν και το σημαντικότερο. Μέσα από τέτοιες καταστάσεις μαθαίνεις και νομίζω πως όλοι βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτήν τη διαδικασία». Πέτρος Μάνταλος, έπειτα από την πρόκριση της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού τον Απρίλιο του 2017 (σ.σ. ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1).

«Θέλω να σας ζητήσω συγνώμη γι’ αυτό που έγινε στο τέλος και οδήγησε στην αποβολή μου. Ήταν λόγω της πολύ μεγάλης έντασης που είχε αυτό το ματς από την αρχή και βέβαια εκνευρίστηκα κι εγώ από το πολύ σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων. Ξέρετε πως ζω τα παιχνίδια με μεγάλη ένταση και πολλές φορές στόχος μου είναι να περάσω και σε σας περισσότερο πάθος κι αποφασιστικότητα. Απλά χθες με επηρέασε πολύ αυτό που έβλεπα από τους αντιπάλους στο γήπεδο και διαμαρτυρήθηκα πιο έντονα». Μανόλο Χιμένεθ στους παίκτες του, μετά την αποβολή του στο περυσινό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

«Υπάρχει απογοήτευση. Ήρθαμε για να κερδίσουμε και φταίω και εγώ γι’ αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε το ντέρμπι. Είμαι ένας τερματοφύλακας που δεν μου αρέσει να κάθομαι στο τέρμα. Και οι δυο φάσεις είναι δικό μου λάθος. Λάθη γίνονται, αλλά στη θέση μου τα λάθη πληρώνονται. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά». Βασίλης Μπάρκας, τον Φεβρουάριο του 2017, έπειτα από τα λάθη του στο Καυταντζόγλειο (σ.σ. Ηρακλής-ΑΕΚ 2-2).

«Προσπαθήσαμε σκληρά και αξίζαμε τη νίκη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας, στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή μου, για την ευκαιρία που μου δόθηκε να βάλω γκολ και δεν τα κατάφερα. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες και απογοητευτικές στιγμές στη ζωή μου». Σοτζάι Μασούντ μετά το Ντιναμό-ΑΕΚ, για τη χαμένη ευκαιρία του.

«Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής και να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από εσάς. Μπορώ να φωνάξω, μπορώ να διαμαρτυρηθώ αλλά ποτέ να προσβάλω. Και αυτό που έκανα χθες ήταν μια προσβολή για την οποία ντρέπομαι. Και θέλω να σας πω ότι αν υπάρχει μια ομάδα που σέβομαι απόλυτα είναι ο Παναθηναϊκός. Το έλεγα από πέρυσι και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να προσβάλλω τον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του». Μανόλο Χιμένεθ στους παίκτες του, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό και τη χειρονομία του στη Λεωφόρο.

«Τι να του απαντούσα; Είχε δίκιο και ζήτησα συγγνώμη, αλλά δεν ήθελα να προκαλέσω κάποιο ατύχημα. Μπήκα να πανηγυρίσω κι ο Λάζοβιτς μου επιτέθηκε. Η τηλεόραση δεν τα έδειξε όλα...». Μάρκο Λιβάγια, για την αποβολή του στο ματς με την Βίντι.

«Η αλήθεια είναι πως ένας επιθετικός αποκτά αυτοπεποίθηση όταν σκοράρει. Ήθελα να σκοράρω και τρίτο γκολ και δεν πήρα τη σωστή απόφαση σε εκείνο το σημείο. Ό,τι έγινε έγινε, πρέπει να προχωρήσουμε». Βίκτωρ Κλωναρίδης, για τη χαμένη ευκαιρία στο ματς με την Μπενφίκα.

Η ΑΕΚ συνεχίζει. Επειδή…

«Ιn this house we forgive.

We give second chances.

We are family».