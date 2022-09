Έκλεισε τις μεταγραφές με Ζακάρια η Τσέλσι

Οι Λονδρέζοι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών στην Αγγλία, πυροδότησαν την «βόμβα» με τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και έβαλαν το... κερασάκι στην τούρτα με την απόκτηση του Ντένις Ζακάρια.

Ο 25χρονος χαφ θα μετακινηθεί στην Τσέλσι με την μορφή του δανεισμού από την Γιουβέντους, με τους «μπλε» να διατηρούν και το δικαίωμα αγοράς του Ζακάρια το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ελβετός χαφ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την Τσέλσι, που με αυτόν τον τρόπο έριξε φινάλε στις μεταγραφές της.

Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea