Επίσημο: Παίκτης της Ρόμα ο Μαντί Καμαρά

Mε τη φανέλα της Ρόμα θα συνεχίσει και επίσημα την καριέρα του ο Μαντί Καμαρά, με τους Ρωμαίους να ανακοινώνουν την απόκτησή του. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος μέσος θα αγωνιστεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό φέτος στους «τζιαλορόσι», ενώ στο deal μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το να είμαι στη Ρόμα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, αλλά είμαι εδώ για να συνεισφέρω και να βοηθήσω την ομάδα σε κάθε διοργάνωση που παίζουμε. Θα είναι κάτι υπέροχο να ζήσεις την ατμόσφαιρα του Ολίμπικο και να δεις όλους τους οπαδούς. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους», ανέφερε ο Καμαρά μετά την απόκτησή του.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mady Camara 🐺🇬🇳



The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.



We do so while highlighting cases of missing children around the world - hoping awareness can help bring them home. 🙏