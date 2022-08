Κοντά στην Τρουά ο Ρόνι Λόπες (pic)

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως όλα δείχνουν βρήκε ο Ρόνι Λόπες.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Σεβίλλη αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Ανδαλούσιας, καθώς θα πάρει μεταγραφή στην Τρουά.

Η γαλλική ομάδα έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον, για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου άσου, που δεν έχει καταφέρει ούτε και την φετινή σεζόν να βρει χώρο στην Σεβίλλη στο δυναμικό της οποίας δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται.

Ο Πορτογάλος άσος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία από τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα. Στην συνέχεια μετακόμισε στην Μάντσεστερ Σίτι και τις Ακαδημίες της, για να ακολουθήσουν έπειτα οι Λιλ, Μονακό, Σεβίλλη, Νις και ο Ολυμπιακός στον οποίο έπαιξε πέρυσι και σε 27 αγώνες είχε 4 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις…

Rony #Lopes is getting closer to #Troyes from #Sevilla. #transfers