Τζακ Γουίλσιρ: Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται στα 30 του!

Πρόωρη... απόσυρση για τον πρώην αρχηγό της Άρσεναλ. Σε ηλικία μόλις 30 ετών, ο άλλοτε διεθνής Άγγλος μέσος ανακοίνωσε ότι "κρεμάει" τα παπούτσια του, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Αάρχους της Δανίας. Χτυπημένος από πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια της καριέρας του, ο Γουίλσιρ είχε φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια και δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ στο επίπεδο που βρισκόταν ως παίκτης των "κανονιέρηδων".

Στο μήνυμά του στα social media αναφέρει μεταξύ άλλων πως:

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι με πολλές αναμνήσεις και ήταν ευλογία για εμένα να ζήσω τόσα πράγματα. Έζησα το όνειρο. Από παιδάκι που κλωτσούσα μια μπάλα, φτάνοντας μέχρι την Άρσεναλ και την παρουσία στην εθνική ομάδα της πατρίδας μου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η καριέρα μου ξεγλίστρησε για λόγους που δεν μπορούσα να ελέγξω και αυτό καθιστά δύσκολη την απόφαση της απόσυρσης.

Είχα ακόμα πάρα πολλά να δώσω. Ξέρω όμως ότι έχει έρθει η σωστή ώρα. Έπαιξα στο υψηλότερο επίπεδο, με ορισμένους από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, κατέκτησα Κύπελλα, ήμουν αρχηγός στην ομάδα μου, εκπροσώπησα την εθνική ομάδα της χώρας μου και ξεπέρασα τα πιο τρελά μου όνειρα.

Δεν θα βρω ποτέ αρκετά λόγια για να ευχαριστήσω εσένα, boss, Αρσέν Βενγκέρ, τον Πατ Ράις και τον Μπόρο Μπρίμορακ για την πίστη και την υποστήριξή σας. Η Άρσεναλ έγινε μια δεύτερη οικογένεια για εμένα και σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό»

I’ve loved my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/Bj1YDtjng0