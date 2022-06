Πόσο καλά θυμάσαι τη χρονιά του Γουέμπλεϊ;

1971. Η χρονιά που σημαδεύτηκε κοινωνικά και πολιτικά από δεκάδες γεγονότα παγκοσμίως. Η χρονιά που για τον ελληνικό αθλητισμό θα είναι πάντα λίγο πιο ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Εσύ δοκίμασες τις γνώσεις σου για το Γουέμπλει;

1. Ποιος σπουδαίος ποιητής και συγγραφέας πέθανε το 1971;

Α) Ο Οδυσσέας Ελύτης

Β) Ο Νίκος Καζαντζάκης

Γ) Ο Γιώργος Σεφέρης

Δεν ήταν μια τυχαία χρονιά. Δεν ήταν μια χρονιά απλή για την Παγκόσμια ιστορία. Δεν ήταν μια χρονιά συνηθισμένη. Σεισμοί, ανθρώπινες απώλειες, πόλεμοι, αντιπολεμικές συγκεντρώσεις, πτωχεύσεις, και μια τεράστια απώλεια για την ελληνική λογοτεχνία. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Γιώργος Σεφέρης φεύγει από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971 και η κηδεία του μερικές μέρες αργότερα μετατρέπεται σε μια τεράστια διαδήλωση εις βάρος της χούντας των Συνταγματαρχών.

«Προκόβουμε καταπληκτικά», όπως θα σημείωνε και ο ίδιος…

2. Ποιος γνωστός μουσικός πέθανε το 1971;

Α) Ο Τζιμ Μόρρισον

Β) Ο Λούις Άρμστρονγκ

Γ) Ο Κλιφ Έντουαρντς

Η αλήθεια είναι ότι έφυγαν και οι τρεις από τη ζωή. Έτσι για να μπούμε και καλύτερα στο κλίμα του 1971, το οποίο σίγουρα δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά που είδε η ανθρωπότητα. Στις 3 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Τζιμ Μόρισον, στις 6 του ίδιου μήνα ο Λούις Άρμστονγκ και ακολούθησε τρίτος ο Έντουαντς στις 16.

3. Ποια ήταν η σύνδεση της πορείας του Παναθηναϊκού με τον αριθμό «9»;

Α) Ήταν το νούμερο που έπαιζαν οι παίκτες του στο νεόδμητο τότε καζίνο της Πάρνηθας

Β) Ήταν η συγκυρία του γκολ που πέτυχε ο Αντώνης Αντωνιάδης στην Αγγλία

Γ) Ήταν ο αριθμός στη φανέλα του Γιόχαν Κρόιφ στον τελικό

Ερώτηση για αρχάριους. Παρότι σίγουρα – καθότι και bon viveur οι περισσότεροι – θα είχαν επισκεφτεί το Mont Parnes, η απάντηση είναι το «Β». Ο Αντώνης Αντωνιάδης, πρώτος σκόρερ στο κύπελλο πρωταθλητριών εκείνη την εποχή, δε χάνει ευκαιρία να μιλήσει για τη σύμπτωση του εννέα. Στις 9 του μήνα (Μαρτίου), στις 9 το βράδυ, εννέα λεπτά πριν τη λήξη του ματς, το νούμερο «9», σημείωσε το 9ο γκολ για εκείνη τη σεζόν. Και ήταν το σημαντικότερο… Μέχρι το επόμενο.

4. Ποιος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού δε φορούσε εμφάνιση του τριφυλλιού στον τελικό του Wembley;

A) Ο Τάκης Οικονομόπουλος

Β) Ο Τότης Φυλακούρης

Γ) Ο Μίμης Δομάζος

«Ήταν εντυπωσιακή. Μαύρη, πολύ καλής ποιότητας αλλά -το σημαντικότερο- σου έδινε ψυχολογία, ξέροντας και το ποιος την φορούσε. Έπειτα, ήταν μια ειδική περίπτωση το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που την είδα». Ο Τάκης Οικονομόπουλος είχε πάρει… λάφυρο τη φανέλα του Χοσέ Άνχελ Ιρίμπαρ από ένα φιλικό Ισπανία-Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου του 1970 και στον τελικό με τον Άγιαξ επέλεξε να τη φορέσει για να νιώσει πιο ισχυρός!

5. Γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού φορούσαν μάσκες στην Μπρατισλάβα;

Α) Δεν τις είχε καταργήσει ακόμα ο Πλεύρης.

Β) Για να μην αναγνωρίσει ο κόσμος τον Φέρεντς Πούσκας.

Γ) Λόγω της έξαρσης της χολέρας στην ανατολική Ευρώπη.

Και, φυσικά, η σωστή απάντηση είναι το «Γ». Παρότι όντως υπήρχε θέμα με τον σπουδαίο Φέρεντς Πούσκας και το ταξίδι του στην Τσεχοσλοβακία, ο καλπάζων συνταγματάρχης δε δείλιασε στιγμή να βρεθεί στην Μπατισλάβα και παρά τις φήμες ότι θα μπορούσε να συλληφθεί. Η επιδημία της χολέρας, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα οι παίκτες του Παναθηναϊκού να εμβολιαστούν και να φορέσουν μάσκες για το ταξίδι και τον αγώνα με την Σλόβαν. Είπατε κάτι για κύκλο που επαναλαμβάνεται;

6. Τι ώρα διεξήχθη ο αξέχαστος επαναληπτικός με τον Ερυθρό Αστέρα;

Α) 6.18μμ

Β) 4.05μμ

Γ) 20.13μμ

Το ματς έγινε μεσημέρι και συγκεκριμένα πέντε λεπτά μετά τις τέσσερις το απόγευμα ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Ορτίθ ντε Μεντίμπιλ σφύριξε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Το γήπεδο είχε αρχίσει να γεμίζει ακόμα και τρεις ώρες πριν το ματς, στις 13.30 η κερκίδα προς το κέντρο της Αθήνας ήταν ασφυκτικά γεμάτη και μέχρι τις τρεις το μεσημέρι το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Περιμετρικά του γηπέδου υπήρχαν πανό, τραπεζομάντηλα, τσόχες, μπλούζες, κάλτσες – ό,τι πράσινο μπορούσε να βρει ο καθένας στο σπίτι του. Η ατμόσφαιρα ήταν όπως την φαντάζεσαι σε αγώνα της δεκαετίας του ’70. Κόρνες, σειρήνες, φωνές και από τα μεγάφωνα η παράκληση. «Παρακαλούνται οι φίλαθλοι όπως μη φωνάζουν από τώρα, διότι δεν θα έχουν αρκετές δυνάμεις για τη διάρκεια του αγώνος»!

7. Τι συνέβη στην Αθήνα μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα;

A) Το αδιαχώρητο

Β) Υπαίθρια συναυλία της Βίκυς Μοσχολιού

Γ) Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών

Παρότι και τα τρία θα ήταν πιθανά, και κατά πάσα βεβαιότητα στη σημερινή εποχή θα υπήρχαν επεισόδια, λεηλατήσεις και πλιάτσικο, εκείνο που χαρακτήρισε το βράδυ της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στον τελικό του Γουέμπλεϊ ήταν το απόλυτο και ευχάριστο χάος στην Αθήνα! Ο κόσμος έμεινε στο δρόμο μέχρι τις 2 το πρωί, η Ομόνοια καθιερώθηκε έκτοτε ως το σημείο συνάντησης και πανηγυρισμών έπειτα από μια μεγάλη επιτυχία και οι τροχονόμοι που αρχικά είχαν σκοπό να μην προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, τα παράτησαν απελπισμένοι και απλά άφησαν τον κόσμο να ξεσπάσει.

8. Τι έκανε ο Γιόχαν Κρόιφ στο ημίχρονο του τελικού Άγιαξ-Παναθηναϊκός;

Α) Τσιγάρο

Β) Μασάζ

Γ) Διάβαζε

Σύμφωνα με τους ίδιους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο «ιπτάμενος Ολλανδός» κάπνιζε στην ανάπαυλα! Το τσιγάρο ήταν το μεγάλο του χούι, ήταν εκείνο που κατά κάποιο τρόπο τον σκότωσε και είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν τόσο μανιώδης καπνιστής που άναβε τσιγάρο μέχρι και στο ημίχρονο των αγώνων.

9. Γιατί ήθελε η χούντα των συνταγματαρχών να διεξαχθεί το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Στάδιο Καραϊσκάκη;

Α) Για να μην προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο

Β) Για να έχει περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία

Γ) Για να νευριάσει τον Παναθηναϊκό

Προφανώς και η σωστή απάντηση είναι το «Β». Η χωρητικότητα του Σταδίου Καραϊσκάκη και ενόψει του 9ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της Λεωφόρου και ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης ήταν εκείνος που ανέλαβε την υποχρέωση να ανακοινώσει στον Φέρεντς Πούσκας ότι ο επαναληπτικός ημιτελικός δε θα διεξαγόταν στη φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. «Ενοχλήθηκα από αυτή την απόφαση και του είπα ότι, πράγματι, θα μπορούσε να διοργανώσει το ματς στην έδρα του Ολυμπιακού, αν έτσι ήθελε, όμως εγώ δεν θα συμμετείχα σε αυτό. Ο αγώνας έπρεπε να γίνει εκεί που ανήκε: στο δικό μας σπίτι! Μου απάντησε ότι πρόκειται για ρητή εντολή, οπότε ξεκαθάρισα: «Παραιτούμαι. Βρες κάποιον άλλον για τη θέση μου». Δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε σε αυτό το αχανές γήπεδο, με τους θεατές να βρίσκονται τόσο μακριά απ’ τη δράση». Η συνέχεια είναι γνωστή…

10. Ποιος είναι ο πιτσιρικάς που εμφανίζεται στο Wembley μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού;

Α) Ο Γιάννης Αλαφούζος

Β) Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Γ) Ο Παναγιώτης Μπολοβονέας

Σίγουρα ο καθένας θα μπορούσε να έχει μια αγαπημένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση και θα μπορούσε να την κάνει και εικόνα! Το παιδί, τότε έξι ετών, σήμερα πια στα 57 είναι ο Παναγιώτης Μπολοβονέας και συνεπώς η σωστή απάντηση είναι η «Γ». Ο Τάκης, γιος του Σωτήρη, ακολουθούσε τον πατέρα του παντού και στον περυσινό εορτασμό των 50 χρόνων από τον τελικό, είχε μιλήσει για το παρασκήνιο πίσω από την παρουσία του στον τελικό. «Ήταν κάτι που προέκυψε με… προετοιμασία μακροχρόνια. Δύο τριών χρόνων πριν, όχι αστεία… Στα σοβαρά, τώρα, αυτό ήταν απόρροια του ότι ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ο Σωτήρης, με πήγαινε στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Είχε γνωριμίες κι έλεγε «βάλτε και τον Τάκη, να δει το παιχνίδι, είναι γουρλής». Όταν ξεκίνησα να μπαίνω, ήρθαν οι νίκες και τελικά με θεώρησαν γούρι! Ήταν φίλος καλός και με τον αείμνηστο τον Πούσκας, οπότε μετά από τόσα παιχνίδια, η παρουσία μου στο Γουέμπλεϊ ήταν κάτι το νορμάλ, η… φυσικη εξέλιξη για εμένα. Αφού, τότε με έψαχναν και οι παίκτες ακόμα!».

11. Ποιος παράγοντας του Ολυμπιακού έδωσε πριμ στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση;

Α) Ο Σωκράτης Κόκκαλης

Β) Ο Νίκος Γουλανδρής

Γ) Ο Γιώργος Κοσκωτάς

Ακόμα μια επική ιστορία από εκείνα τα χρόνια. Τα χρόνια που ακόμα κι αν είχαν χρώμα, θα τα έχουμε πάντα ασπρόμαυρα στο μυαλό μας. Το βράδυ της σπουδαίας πρόκρισης επί της Έβερτον, όπως και αργότερα το βράδυ μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, γράφτηκαν δεκάδες μικρές στιγμές στα μπουζούκια. Ο Νίκος Γουλανδρής ήταν «παρών» και έβαλε στην τσέπη του Μίμη Δομάζου μια επιταγή με το ποσό των 225.000 δραχμών! Το ποσό ήταν πολύ μεγάλο για την εποχή και ο Γουλανδρής ήταν τότε γενικός αρχηγός του Ολυμπιακού. Μόνο που το πριμ, εντέλει, επιστράφηκε. Ο λόγος; Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ευχαρίστησαν τον Γουλανδρή και ενημέρωσαν ότι λόγω του επερχόμενου αγώνα (ακολουθούσε ντέρμπι αιωνίων) δε μπορούσαν να τα πάρουν για ηθικούς λόγους.

12. Σε ποιον ανήκει η ατάκα «όποιος είναι Έλληνας και σήμερα δεν είναι με τον Παναθηναϊκό, είναι άτιμος και πρέπει να… πεθάνει».

Α) Στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Β) Στον Στέλιο Καζαντζίδη

Γ) Στον Στράτο Διονυσίου

Ο τρίτος είναι ένας από τους πιο γνωστούς οπαδούς του Παναθηναϊκού από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά – τι δεν καταλαβαίνετε – εκείνο το βράδυ ήταν όλοι Παναθηναϊκοί. Το βράδυ της πρόκρισης επί του Ερυθρού Αστέρα, όπου και πάλι όλοι έγιναν μια παρέα στα μπουζούκια ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με μία του ατάκα αποτύπωνε όλα όσα πρέσβευε η πρόκριση του τριφυλλιού για την ελληνική κοινωνία.

13. Ποιο τραγούδι των Beatles διασκευάστηκε και έγινε γνωστό σύνθημα για το Γουέμπλεϊ;

Α) Let it be

B) Obladi Oblada

Γ) Yesterday

Ας αφήσουμε το βίντεο να απαντήσει… (credits στον Φραγκίσκο Σούρπη για τους στίχους)