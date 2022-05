Παρελθόν και επίσημα ο Ραλφ Ράνγκνικ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Προσλήφθηκε από τον σύλλογο του Μάντσεστερ, ως προσωρινός προπονητής ο οποίος την επόμενη σεζόν (2022/23) θα αναλάμβανε χρέη τεχνικού διευθυντή, για την οποία θέση είχε αρχικά υπογράψει με τους «κόκκινους διαβόλους».

Τα... σύννεφα, όμως, έκαναν την εμφάνισή τους από πολύ νωρίς, με τα σενάρια για αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πληθαίνουν κάθε εβδομάδα. Σήμερα, Κυριακή 29 Μαΐου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την οριστική αποχώρηση του Ραλφ Ράνγκνικ από το σύλλογο.

Μάλιστα, ο αγγλικός σύλλογος, στην ενημέρωση του κάνει ξεκάθαρο πως ο νυν προπονητής της Αυστρίας, δεν θα παραμείνει ούτε ως τεχνικός διευθυντής κάνοντας ξεκάθαρο πως ο Γερμανός δεν θα είναι πλέον μέλος της Γιουνάιτεντ.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC