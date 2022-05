Ράνγκνικ: «Ρωτήστε τον Τεν Χαγκ αν ταιριάζει στο σύστημα του o Ρονάλντο» (pic)

Για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο μοιάζει αβέβαιο έπειτα από την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ στην τεχνική της ηγεσία ρωτήθηκε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Μπρέντφορντ ο Ραλ Ράνγκνικ.

Ο Γερμανός υπηρεσιακός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» απάντησε χαρακτηριστικά στην συγκεκριμένη ερώτηση, ότι θα πρέπει να ρωτήσουν τον Ολλανδό κόουτς για το αν θα συμπεριλάβει στα πλάνα του τον Πορτογάλο αστέρα, ο οποίος έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.

«Πρέπει να ρωτήσετε τον Τεν Χαγκ για το αν ταιριάζει στο σύστημά του. Ο Κριστιάνο έδειξε ότι μπορεί ακόμα να είναι ζωτικό μέρος της ομάδας. Είναι επίσης προφανές ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερους επιθετικούς» ανεφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος μιλώντας στο Sky Sports.

Rangnick on Cristiano Ronaldo and Man United plans: "You need to ask Erik ten Hag about Cristiano into his system. Cristiano has showed that he can still be a vital part of this team", he told Sky. 🔴🇵🇹 #MUFC



"It's obvious the team needs some more strikers", Rangnick added.