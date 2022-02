Υπέγραψε στη Φερεντσβάρος ο Εσίτι (pic+vid)

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει τις επαφές του με την ουγγρική ομάδα για να παραχωρήσει τον Νιγηριανό που δεν ήταν στα πλάνα του Ράζβαν Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα. Η Φερεντσβάρος σήμερα ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Άντερσον Εσίτι και ο 27χρονος μέσος θα ξεκινήσει σύντομα προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

«Ενημερώνουμε τους οπαδούς μας για μία ακόμα ενίσχυση! Η Φερεντσβάρος απέκτησε τον 27χρονο αμυντικό μέσο Άντερσον Εσίτι! Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής ήρθε από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, έχοντας αγωνιστεί στο UEFA Conference League αυτό το φθινόπωρο με την προηγούμενη ομάδα του” τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ουγγρικού συλλόγου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Φερεντσβάρος.

Ο Νιγηριανός στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα του ομάδα. «Μου είπαν ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θέλω να πάμε την ομάδα σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Υπάρχει λόγος που επέλεξα τη Φερεντσβάρος. Μου είπαν ότι ήθελαν ένα παίκτη σαν εμένα, μιλήσαμε για αρκετές εβδομάδες. Σαν παίκτης είμαι δυναμικός, δυνατός, δεν χρειάζεται να πω πολλά, θα φανούν όλα στο γήπεδο. Έχω πάθος, και τα δίνω όλα για την ομάδα, γιατί και αυτή μου τα δίνει όλα , καθώς το ότι με ζήτησαν και υπογράψαμε μου δείχνει ότι έχουν εμπιστοσύνη σε εμένα. Η ομάδα είναι πρωταθλήτρια τρία χρόνια σερί και ήρθα κι εγώ για να βοηθήσω να κατακτήσουμε κι άλλους τίτλους. Ο προπονητής είναι πολύ καλός, τον είχα αντιμετωπίσει και σαν αντίπαλος. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα», όπως είπε.

