Η επιβεβαίωση για τη Μίλαν στο Περιστέρι, ποιοι διαιτητές περιμένουν να γίνουν διεθνείς, οι φόβοι της ΑΕΚ για την Αστυνομία την Κυριακή, το check in του Θεόδωρου Καρυπίδη και πολλές ακόμα Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο είχε και... τρίτο ημίχρονο το οποίο αφορά τη διαιτησία. Οπως θυμόμαστε, ο Κλάτενμπεργκ στην καθιερωμένη ανάλυση που έκανε για την 6η αγωνιστική, ανέφερε πως κακώς δεν δόθηκε πέναλτι στους φιλοξενούμενους, για ένα μαρκάρισμα πάνω στον Κλωναρίδη. Ποιοι ήταν διαιτητές σε εκείνο το παιχνίδι; Παπαδόπουλος στον αγωνιστικό χώρο, Σιδηρόπουλος στο VAR κι αμφότεροι τιμωρήθηκαν από τον Άγγλο αρχιδιαιτητή. Τόσο ο Μακεδόνας ρέφερι, όσο κι ο Ροδίτης απουσίασαν και από τους δύο τελευταίους ορισμούς του Κλάτενμπεργκ στο πρωτάθλημα, συν εκείνους του Κυπέλλου μεσοβδόμαδα. (SDNA)

* Μία που αποκάλυψε το SDNA την παρουσία σκάουτερ της Μίλαν στο παιχνίδι Κυπέλλου, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός και μία που στο…καπάκι κυκλοφόρησε πως ο «κατάσκοπος» των «ροσονέρι» πέρασε από το…μικροσκόπιο του τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. By the way, ο ίδιος σκάουτερ πριν από την επίσκεψη στο Περιστέρι άφησε το αποτύπωμά του και σε άλλο ελληνικό γήπεδο. (SDNA)

* Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει καμιά τοποθέτηση μετά από τις τελευταίες αναλύσεις φάσεων από τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Που τόσο στο ματς με τον Ατρόμητο... είδε πέναλτι του Ρότα στον Κλωναρίδη, όσο και στον Βόλο με μια πολύ «προχώ» ερμηνεία, δικαιολόγησε την κίτρινη κάρτα στον Γκρίλο, για το εκτός φάσης χτύπημα στον Σιμόες. Στην Ένωση θεωρούν πως δεν έχει λογική, μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση που είχαν κάνει για όσα έγιναν στο ματς με τον ΟΦΗ, να κάνουν το ίδιο συνεχώς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει προβληματισμός για τα κίνητρα του Άγγλου αρχιδιαιτητή, που πλέον είναι φανερό πως στην δημόσια ανάλυση φάσεων, μιλάει όχι με βάση αυτό που βλέπει, αλλά με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του από πριν να πει. Πάντως στην ΑΕΚ δεν ξεχνούν και το εξής: Μετά το ΟΦΗ-ΑΕΚ δεν είχε βάλει στην ανάλυση των φάσεων το πρώτο γκολ των γηπεδούχων, είχε δικαιολογήσει την κόκκινη στον Λιβάι, ωστόσο στην συνέχεια έβγαλε εκτός ορισμών τον Σκουλά που ήταν στο VAR. Από τις περιπτώσεις που οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα λόγια... (SDNA)

* Εν αναμονή της ανακοίνωσης για τους νέους διεθνείς βρίσκονται αρκετοί διαιτητές. Αφενός εκείνοι που περιμένουν να πάρουν το χρίσμα κι αφετέρου αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν το σήμα. Ο ένας έγινε ήδη γνωστός, από τη στιγμή της οικειοθελούς αποχώρησης του Σκουλά. Εδώ και καιρό ωστόσο η φημολογία θέλει να γίνονται δύο αλλαγές και ως φαβορί στα διάφορα... διαιτητικά “πηγαδάκια” δίνονται οι Γκορτσίλας και Μανούχος. Με ποιο... γκραν φαβορί τον δεύτερο. Το ποιοι τελικά θα είναι βέβαια, το ξέρουν για την ώρα μόνο ο Κλάτενμπεργκ και οι πολύ άμεσοι συνεργάτες του. Καλό θα είναι πάντως να κρατάμε κι ένα μικρό καλάθι. Γιατί υπάρχουν κι ορισμένοι που αφήνουν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να υπάρξει και μία “έκπληξη”, με πρόσωπο που δεν έχει δει το όνομά του το φως της δημοσιότητας. (SDNA)

* Φυσικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον Άρη, όπου προβλέπεται η μεγαλύτερη ως τώρα προσέλευση κόσμου στο ΟΑΚΑ, αλλά όχι για τις προκλήσεις που βάζει η αναμενόμενα αυξημένη προσέλευση. Η βασική ανησυχία στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, αλλά και στους επικεφαλείς των οργανωμένων, έχει να κάνει με το κλίμα των τελευταίων ημερών ανάμεσα στους κύκλους των αντί-εξουσιαστών και την αστυνομία. Στο πρόσφατο παρελθόν η ΑΕΚ την έχει πληρώσει ακριβά σε ματς εντός έδρας που έχουν πέσει μέσα σε τέτοιες περιόδους έντασης, με επεισόδια εκτός ΟΑΚΑ μεν, αλλά που της προκαλούν προβλήματα. Μέχρι και τιμωρία αφαίρεσης βαθμών, μετά από ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν τρία χρόνια. Πρόκειται για καταστάσεις που δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν, ακόμη κι από τους ίδιους τους επικεφαλείς των οργανωμένων. Πάντως την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, από κοινού με την ΠΑΕ θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να μην υπάρξει πρόβλημα. (SDNA)

* Check in στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι (31/10) ΑΕΚ – Άρης προτίθεται να κάνει ο Θεόδωρος Καρυπίδης. Σημειωτέον πως την τρέχουσα σεζόν κι εν αντιθέσει με την περυσινή, ο μεγαλομέτοχος των «κιτρίνων» αρέσκεται να δίνει το παρών και στα εκτός Χαριλάου παιχνίδια. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα και κατά μία πληροφορία, σκέφτεται σοβαρά να παρακολουθήσει το ματς από τον πάγκο του Άρη κι όχι από το μπουθ των φιλοξενούμενων στο «Σπύρος Λούης». (SDNA)

* Η καλή… ταχύτητα του (rookie) Ιωνικού στην εκκίνηση της Super League, έχει κόψει την «όρεξη» σε ουκ ολίγους (άνεργους) προπονητές οι οποίοι…ζαχάρωναν την καρέκλα του Δημήτρη Σπανού. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο του εκτός συνόρων κι αποτελεί παλιό γνώριμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. (SDNA)