Τρώγοντας την… ουρά!

Τρίτη στροφή στα play out και ίσως η πιο κρίσιμη για τη μάχη του υποβιβασμού, τη στιγμή που το ντέρμπι αιωνίων μονοπωλεί το ενδιαφέρον από τα play off.

Play out

ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Έχει την… πλάκα του να είσαι αδιάφορος και ταυτόχρονα να είσαι ρυθμιστής. Μπορείς να βρεις από πουθενά τον μπελά σου ή μπορείς να είσαι ο πρώτος μάγκας! Ο αδιάφορος Βόλο, λοιπόν, κρατάει εν πολλοίς τη μοίρα του Παναιτωλικού στα χέρια του και μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει δεν έχει κερδίσει, αλλά ούτε έχει ηττηθεί. Οι φιλοξενούμενοι μετά την ισοπαλία στη Λάρισα παραμένουν στη θέση που οδηγεί στο μπαράζ, όμως δεν έχουν το παραμικρό περιθώριο να μην μαζεύουν βαθμούς όπου μπορούν.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 10 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του Βόλου απέναντι στον Παναιτωλικού. Στα δύο φετινά ματς δεν βρήκε δίχτυα, ενώ μαζί με τον περυσινό αγώνα για τα πλέι άουτ, είναι τρία σερί τα ματς με μηδέν ενεργητικό.

CASH OUT: Δύο φορές έχει αντιμετωπίσει ο Τραϊνός Δέλλας τον Άνχελ Λόπεζ και δεν έχει ηττηθεί. Μια ισοπαλία και μια νίκη, δηλαδή τα δύο φετινά ματς των δύο ομάδων.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μπαριέντος και Μαρτίνες ο Βόλος. Εκτός μάχης ο Τσιγγάρας για τον Παναιτωλικό.

NO BET: Σε πολλά γκολ. Τόσο τα ματς του Βόλου, όσο και του Παναιτωλικού και ειδικά τα τελευταίο διάστημα κυμαίνονται από μηδέν ως δύο γκολ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σιδηρόπουλος και Γκορτσίλας στον Βόλο, με τον έμπειρο Έλληνα διαιτητή να έχει σφυρίξει φέτος μόνο ισοπαλίες για τον Βόλο, ενώ ο Παναιτωλικός έχει μια ισοπαλία και μια ήττα σε δικά του ματς.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ

Τα καλά νέα για τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική ήρθαν μαζεμένα. Κατάφερε να κερδίσει ματς! Χαμός στο Ηράκλειο. Δεν προέκυψε νικητής στο Λάρισα-Παναιτωλικός. Πήρε, δηλαδή, και διαφορά. Τσίμπησε και βαθμό ο Απόλλων στο Περιστέρι, γεγονός που τον καθιστά χαλαρό στο ματς του Σαββάτου. Ανταγωνιστικός σίγουρα θα είναι, ωστόσο είναι σχεδόν αδύνατον πλέον να κινδυνεύσει, τη στιγμή που έχει οκτώ βαθμούς διαφορά από τα μπαράζ και εννέα από τον απευθείας υποβιβασμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 10 Απριλίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Τα καλά νέα… τελειώνουν στον πρόλογο για τους Κρητικούς, αφού εδώ έρχονται τα φετινά του πεπραγμένα. Δύο ήττες από τον Απόλλωνα και μαζί με την περυσινή σεζόν τέσσερα ματς χωρίς νίκη και μόλις ένα γκολ σε αυτά τα τέσσερα.

CASH OUT: Αν θέλετε σκόρερ, δοκιμάστε τον Αμπιόλα Ντάουντα. Πέτυχε δύο γκολ φέτος με τη φανέλα του Απόλλωνα, ενώ έχει σκοράρει και ως παίκτης της Λάρισας. Τρία γκολ σε τρία ματς κόντρα στον ΟΦΗ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Τσιλούλης θα απουσιάζει για τον Απόλλωνα, ο Νέιρα δε θα είναι στη διάθεση του Νίκου Νιόπλια.

NO BET: Ο ΟΦΗ έδειξε σημάδια ανάκαμψης, πήρε μια νίκη που τη χρειαζόταν πάση θυσία, ωστόσο αυτό ακόμα απέχει από τη συνέπεια που χρειάζεται προκειμένου να κάνει σερί νικών. Εξάλλου, δεν τον χαλάει καθόλου και η ισοπαλία.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος στο γήπεδο και Ευαγγέλου στο VAR στη Ριζούπολη. Ο Μακεδόνας ρέφερι μοιάζει… λάτρης του under το τελευταίο δίμηνο με ματς στο 0-0 ή στο ένα γκολ, παρότι σε σύνολο 13 ματς μόλις ένα έχει έρθει ισόπαλο!

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΛ

180 συν τις καθυστερήσεις μαρτυρικών λεπτών. Δύο γκολ που κάπως έσπασαν τη μονοτονία, ωστόσο το συναπάντημα Ατρόμητου και Λάρισας τη φετινή σεζόν κάθε άλλο παρά παραγωγικό το λες. Αμφότερες οι αναμετρήσεις ήταν φτωχές σε θέαμα, με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες και, φυσικά, δύο ισοπαλίες. Να σημειώσουμε ότι ο Ατρόμητος έχει συμπληρώσει πλέον εννέα παιχνίδια χωρίς νίκη, και ημερολογιακά έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από το τελευταίο «τρίποντο». Η Λάρισα είναι αήττητη στα πλέι οφ, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτό δεν της είναι αρκετό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 10 Απριλίου, 19:30 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Το λες και χαρακτηριστική αποτυχία να μην έχεις κερδίσει τη φετινή Λάρισα σε δύο ματς. Ο Ατρόμητος μαζί με τον Βόλο και τον ΠΑΣ Γιάννινα είναι οι μόνες τρεις ομάδες που δεν κέρδισαν τους Θεσσαλούς.

CASH OUT: Ο Φιορίν Ντουρμσάι έχει πετύχει δύο γκολ σε δύο ματς των πλέι άουτ και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Αν βρει δίχτυα, θα είναι η πρώτη φορά που σκοράρει απέναντι στον Ατρόμητο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Χαρίσης είναι η νέα απώλεια για τον Ατρόμητο, ενώ ο Μουκάντζο θα απουσιάζει από τη Λάρισα.

NO BET: Τα είπαμε και στον πρόλογο. Σε δύο ενενηντάλεπτα, δύο γκολ και ελάχιστα σουτ στο τέρμα. Προφανώς και δεν είναι να ρισκάρεις με τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειωθούν στο Περιστέρι.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Κουμπαράκης διαιτητής και ο Τζοβάρας στο VAR ορίστηκαν στο Περιστέρι. Ο 32χρονος ρέφερι δεν έχει σφυρίξει πολλά παιχνίδια φέτος, θα είναι μόλις το έκτο του στο πρωτάθλημα, όμως έχει σφυρίξει δύο φορές τη Λάρισα, με τους Θεσσαλούς να μετρούν ισάριθμες ήττες.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ

Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Έφτασε σε δύο περιπτώσεις πολύ κοντά να πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για πρόκριση, αλλά εντέλει το θαύμα έμεινε μισό και ο ΠΑΣ πρέπει για λίγο να ξεχάσει τον ημιτελικό του κυπέλλου. Η ομάδα των Ιωαννίνων σίγουρα θα είναι κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια, αλλά σίγουρα θα συνεχίσει να παίζει σε υψηλή ένταση, αφού μόνο έτσι μπορεί σε τρεις εβδομάδες να διεκδικήσει κάτι στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Η Λαμία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να βάλει βαθμό ή βαθμούς στο σακούλι και να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από τις τρεις τελευταίες ομάδες, ώστε να απαλλαγεί από το άγχος του τυχόν υποβιβασμού.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 12 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ένα μεγάλο μηδενικό συνοδεύει τη Λαμία στα φετινά της παιχνίδια με τον ΠΑΣ, ενώ σε έξι ματς στους Ζωσιμάδες έχει σκοράρει μόνο δύο φορές.

CASH OUT: Ο ΠΑΣ σκοράρει. Ακόμα κι όταν δεν κερδίζει, σκοράρει. Στην Κρήτη σκόραρε, με τον Ολυμπιακό σκόραρε και γενικά έχει πετύχει γκολ στα εφτά από τα οκτώ τελευταίο του παιχνίδια. Λεπτομέρεια: Το ένα εξ αυτών που δεν σκόραρε ήταν στην Λαμία.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δεν υπολογίζει στον Αραμπούλι ο Γρηγορίου.

NO BET: Στην κατάσταση που θα βρίσκεται ο ΠΑΣ. Μπορεί να είχε χρόνο να ξεκουραστεί από την αναμέτρηση του κυπέλλου, ωστόσο σίγουρα είναι πιο επιβαρυμένος από τη Λαμία.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαπέτρου και Τζήλος είναι σε γήπεδο και VAR στους Ζωσιμάδες. Εννέα ματς φέτος για τον Αθηναίο διαιτητή, που σφύριξε τον ΠΑΣ στη νίκη του στην Τρίπολη, ενώ δεν έχει σφυρίξει φέτος Λαμία.

Play off

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ

Μία νίκη ακόμα και φιλιά στο σπίτι. Μία ήττα ακόμα και αντίο ζωή! Εκ διαμέτρου αντίθετες διαδρομές για τον Άρη και την ΑΕΚ, με τη ομάδα της Θεσσαλονίκης να απολαμβάνει τη διαφορά που έχει πάρει από τους υπόλοιπους. Συν τέσσερα από τον ΠΑΟΚ, συν πέντε από τον Παναθηναϊκό, συν έξι από την ΑΕΚ και με τρεις βαθμούς ακόμα «κλειδώνει» ένα από τα τρία εισιτήρια για την Ευρώπη. Η ΑΕΚ…; Εκεί είναι τα δύσκολα. Το 3-1 από τον ΠΑΟΚ διαδέχτηκε το 1-5 από τον Ολυμπιακό, το οποίο διαδέχτηκε το 0-1 από τον ΠΑΟΚ και η ελεύθερη πτώση του δικεφάλου έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις ή - σε μια διαφορετική ανάγνωση - μία νίκη (!!) στα τελευταία οκτώ ματς. Θα καταφέρει να ξυπνήσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αν μη τι άλλο, το γήπεδο τής ξυπνάει θετικές αναμνήσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 11 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ένα ιδιαίτερο στατιστικό στέλνει τις άμυνες στον κουβά! Στα δέκα ματς που έχουν δώσει από το 2018, έχουν σφυριχτεί τέσσερα πέναλτι. Δεν τα λες και λίγα.

CASH OUT: Γκολ; Ναι, στα γκολ. Όχι στο γκολ/γκολ. Τα δύο ματς μεταξύ των δύο ομάδων είχαν νικητή, αλλά το παράδοξο είναι ότι σε κανένα από τα δύο δεν κέρδισε ο γηπεδούχος. Σε αυτό να συμπληρώσουμε ότι η ΑΕΚ έχει τέσσερα σερί ματς αήττητη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Μαχαίρας, Χνιντ και Νταντσένκο είναι εκτός για την ΑΕΚ.

NO BET: Κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα βγάλει αντίδραση. Το πότε θα είναι αυτό είναι αδύνατο να προβλεφθεί, ωστόσο δε μοιάζει και η πιο ασφαλής επιλογή να ποντάρει κάποιος εις βάρος της.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Αλεξέι Κουλμπάκοφ σε επανάληψη! Ο Λευκορώσος διαιτητής των μόλις έντεκα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σχεδόν ένα χρόνο μετά. Καλά νέα για την ΑΕΚ που είχε κερδίσει 4-1, κακά για τον Άρη που είχε ηττηθεί με τόσο βαρύ σκορ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ

Οι Αρκάδες ήθελαν, όμως στην ουσία διαφαίνεται ότι δεν μπορούσαν και αρχίζουν σιγά-σιγά να εγκαταλείπουν το όνειρο. Μαθηματικά, μια νίκη επί του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τους βάλει ξανά στο παιχνίδι, αλλά φαίνεται δύσκολο να κυλήσουν όλα ακριβώς όπως θα τα ήθελαν για να ελπίζουν. Ειδικά απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην Τρίπολη, έπειτα από τη νίκη του επί της ΑΕΚ στον ημιτελικό του κυπέλλου. Ο δικέφαλος του βορρά που είναι εξαιρετικά ασταθής στην απόδοσή του πήρε αποτέλεσμα πρόκρισης και στην Τρίπολη θέλει να «κλείσει» και το εισιτήριο για την Ευρώπη, μεγεθύνοντας το πρόβλημα της Ένωσης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 11 Απριλίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι άμυνες. Ο Αστέρας έχει δεχτεί τέσσερα γκολ σε δύο ματς των πλέι οφ, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί τέσσερα γκολ σε δύο ματς των πλέι οφ, ενώ σε αμφότερα τα παιχνίδια τους στη διάρκεια της σεζόν μπήκαν γκολ.

CASH OUT: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε απέναντι στην ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ, έχει προλάβει να φτιάξει τη δική του παράδοση απέναντι στον Αστέρα, σκοράροντας και στα δύο ματς του πρωταθλήματος.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: It’s not over until the fat lady sings, και όπως φάνηκε από το ματς με τον Παναθηναϊκό, τίποτα στην Τρίπολη δεν τελειώνει πριν λήξει το παιχνίδι. Όσο ο Αστέρας δεν έχει τίποτα να χάσει, τόσο θα παλεύει κάθε ματς και θα είναι ικανός να κάνει ζημιές.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Δημήτρης Καραντώνης θα σφυρίξει το ματς στην Τρίπολη, με τον Μανούχο να βρίσκεται στο VAR. Από ένα ματς των δύο ομάδων έχει σφυρίξει ο 37χρονος διαιτητής, αμφότερα έληξαν ισόπαλα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Είναι το σπουδαιότερο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος και το πόσο σπουδαίο είναι φάνηκε πριν μερικές εβδομάδες στην Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που κέρδισε φέτος τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΣ εκείνη που έχει φτάσει πιο κοντά, όμως οι ερυθρόλευκοι είναι πρωταθλητές και με το 1-1 στους Ζωσιμάδες για το κύπελλο είναι πιθανότατα και στον τελικό του θεσμού. Την Κυριακή, όμως, όλα τα στατιστικά είναι δευτερεύοντα και προέχει το γόητρο, κυρίως για τους γηπεδούχους. Για τους πράσινους υπάρχει και τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο ώστε να μείνουν κοντά στον ΠΑΟΚ και πάνω από την ΑΕΚ, αναλόγως φυσικά και τα δικά τους αποτελέσματα. Αποτελέσματα που θα τα γνωρίζει πριν τη σέντρα του αγώνα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 11 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, στην κατηγορία αυτή μπαίνει ο Ολυμπιακός. Όχι για κάποιο τρομακτικό λόγο, αλλά γιατί τη μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα τη γνώρισε απέναντι στον Παναθηναϊκό.

CASH OUT: Θέλει και ερώτημα; Γιουσέφ Ελ Αραμπί! Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι και στα ντέρμπι αιωνίων ο Μαροκινός βρίσκει δίχτυα. Τρία γκολ σε πέντε ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ καλή εναλλακτική φαντάζει ο Γιώργος Μασούρας με τρία γκολ σε δύο ματς των πλέι οφ ως τώρα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Είναι ντέρμπι αιωνίων. Και παρότι είναι ντέρμπι με ξεκάθαρο φαβορί, ο Παναθηναϊκός περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό, έχει αποδείξει ότι σε αυτά τα ματς παίζει πρωτίστως με τη φανέλα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ιβάν Μπέμπεκ ξανά στην παρέα μας. Ο Κροάτης διαιτητής θα σφυρίξει για τέταρτη φορά φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα (Άρης-ΑΕΚ, Άρης-Ολυμπιακός και Βόλος-Λαμία οι προηγούμενες), με κοινό χαρακτηριστικό των τριών αγώνων ότι δεν έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι.