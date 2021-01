Οι 5 ομιλητές-έκπληξη στο σεμινάριο του Ολυμπιακού για τα στημένα

Το ειδικό σεμινάριο για τα στημένα που παρακολούθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού είχε γνωστούς και διακεκριμένους ομιλητές. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Μετά την είδηση ότι το ματς του Ολυμπιακού με τη Βέροια ήταν στημένο φίλοι μου, αλλά μόνο απ’ την πλευρά της βασίλισσας του βορρά, η οποία προσποιήθηκε στοιχηματικό οργασμό χωρίς να την καταλάβει ο παρτενέρ της, οι άνθρωποι του θρύλου πήραν τα μέτρα τους για να μην την ξαναπατήσουν:

«Μετά το τέλος της προπόνησης, σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού παρακολούθησε ένα άκρως ενδιαφέρον διπλό σεμινάριο που διοργανώθηκε από την εταιρία sportsradar, το οποίο αφορούσε στον τρόπο αντιμετώπισης των χειραγωγημένων αγώνων, καθώς επίσης και στους κανόνες διαιτησίας». Στα πλάνα της ομάδας είναι η διοργάνωση και σεμιναρίου διαχείρισης θυμού από τον Στέφανο Χίο, και ημερίδα κατά των προγαμιαίων σχέσεων με ομιλητή τον Κώστα Γκουσγκούνη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Blog φίλοι μου στο χθεσινό σεμινάριο μίλησαν διακεκριμένα στελέχη της γκανιότας που έδωσαν τα φώτα τους στους παίκτες του Ολυμπιακού. Αναλυτικά οι ομιλητές:

1. Αβραάμ Παπαδόπουλος

Η πολύχρονη θητεία του στα παρολί (τον βλέπει το κουπόνι και σταυρώνει το overμόνο του) του έχει χαρίσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται ένας πραγματικός μελετητής του στοιχήματος. Γι’ αυτό ήρθε η ώρα να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στο ασιατικό χάντικαπ και στις νεότερες γενιές. Ο Αβραάμ εξήγησε στους παίκτες του Ολυμπιακού τον απλό κανόνα του «Στην υγειά μας ρε παιδιά». Αν ο μύστης αμυντικός έχει χορέψει εντός περιοχής πιο πολλά τσιφτετέλια και από την Ράνια Κωστάκη στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου, άστον να φύγει. Αν δεν γυρίσει σημαίνει ότι το πακιστανικό τηλέφωνο του δεν έχει σήμα στη Μαλαισία.

2. Ραούλ Μπράβο

Με 3 μεταπτυχιακά στο στοίχημα και έξι μάστερ στο ξεμάτιασμα ο Ισπανός μελετητής της ζωής και του έργου του William Hill ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για να μιλήσει για τα χειραγωγημένα. Ειδικά από τη στιγμή που οι λασπολόγοι έχουν σπιλώσει και τη δική του υπόληψη, εμπλέκοντάς το όνομά του σε 245 απ’ τις σελίδες του ποινικού κώδικα (οι άλλες δυο είναι το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο). Μη δείτε αμυντικό να κινείται μέσα στην περιοχή της ομάδας του πιο αργά και απ’ την Έλενα Mariposa στο Survivor αμέσως να πείτε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Η θητεία του στα ανοιχτά πανεπιστήμια της ηθικής (Ολυμπιακός, Βέροια, Άρης) του έδωσε την εμπειρία να ξεχωρίζει με μια ματιά τη διαφορά ανάμεσα στο «πλυμένο» και το πραγματικά καθαρό. 29 στοιχηματικές πλυντηρίων συνιστούν Ραούλ Μπράβο. Αυτές ξέρουν.

3. Τρεις από τους παίκτες της σπείρας της Βέροιας

Οι 3 εγκέφαλοι της Βέροιας που έστησαν το ματς με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκαν με καλυμμένα πρόσωπα και αλλοιωμένη φωνή όπως η μάνα ρέιβερ στον Νίκο Ευαγγελάτο. Αφού εξήγησαν τον σατανικό τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να κάνουν το πρώτο σελφ σέρβις στήσιμο στα χρονικά του ποδοσφαίρου, μίλησαν για τους δρόμους που άνοιξε στην καριέρα τους το συγκεκριμένο στήσιμο, καθώς δέχονται καθημερινά νέες προτάσεις. Η τελευταία ήταν από τον γιο του Αλέκου Αλεξανδρή ο οποίος τους ζήτησε να του μάθουν να στήνει τα πούλια στο «Φεύγα» γιατί έχει 25 χρόνια να πάρει νίκη από τον πατέρα του στο τάβλι (μια φορά τον κέρδισε στις «Πόρτες», αλλά ο Αλέκος προσέφυγε στο CAS και δικαιώθηκε λόγω του δεδικασμένου του Ολυμπιακού. Πήρε το ματς στα χαρτιά γιατί οι «Πόρτες» του παρέλυσαν ξαφνικά και δεν μπορούσε να κουνήσει τα ζάρια να κλέψει το γιο του).

4. Μάριος Σιαμπάνης

Μετά την αγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα ήθους και την απονομή του τίτλου των καθαρών γαντιών 2020 ο νεαρός τερματοφύλακας έδωσε οδηγίες στους παίκτες του Ολυμπιακού για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ύποπτου ραντεβού με σκοπό τη χειραγώγηση. Σύμφωνα με τον Σιαμπάνη αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει «λουλούδια» και δεν είναι επειδή τον άγγιξε το άρωμα του implulse πρέπει να κάνετε τις εξής κινήσεις:

Α. Πάτε στο ραντεβού με τον άγνωστο που θέλει να σας δωροδοκήσει για να μη σας πει αντικοινωνικούς και ακοινώνητους.

Β: Τον ευχαριστείτε για την πρότασή του να μετονομάσει τον «Μεγάλο Περίπατο» του Μπακογιάννη, σε «Περίπατο Σιαμπάνη», αλλά δεν ενδιαφέρεστε.

Γ: Τον στέλνετε με ένα Thank You Next και τον απειλείτε ότι αν συνεχίσει θα βγάλετε τη συνομιλία σας στο Pillowfights.gr.

Δ: Ειδοποιείτε αμέσως τον αντιπρόεδρο της πρώτης ομάδας που έρχεται στο μυαλό σας και μετά από 3 μέρες ειδοποιείτε και το αγγλικό υποκατάστημα της πρώην ομάδα σας. Στην τωρινή ομάδα σας το λέτε 2 μέρες μετά το ματς, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης.

Ε: Ευχαριστείτε την ομάδα σας για την αμέριστη εμπιστοσύνη που σας έδειξε αφήνοντάς σας στον πάγκο δίπλα σε δυο καφάσια πακοτίνια από τα σούπερ μάρκετ του προέδρου.

5. Ειρήνη Μαρούπα

Η επιστημονική ημερίδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την αγόρευση της δικηγόρου-ερευνήτριας, Ειρήνης Μαρούπα. Η κ. Μαρούπα εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει τις σχέσεις δυο ομάδων ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα να το γυαλίζουν το κουπόνι οι δυο τους. Σχέση μεταξύ δυο ομάδων που η μία έχει δώσει στη δεύτερη 5 δανεικούς περισσότερους απ’ τις επιστροφές του Μπάμπη Τεννέ στη Λαμία, την έχει διευκολύνει για τη μεταγραφή του καλύτερου της παίκτη και η μοναδική νίκη που έχει δει η δεύτερη στα μεταξύ τους ματς είναι η Νίκη Κεραμέως, είναι πιο καθαρή και απ’ το φανελάκι του Σωτήρη Τσιόδρα και δεν χρειάζεται να ελεγχθεί περεταίρω. Αντίθετα οι έλεγχοι σε ξενοδοχεία, Airbnb, ενοικιαζόμενα και σαλέ είναι εξονυχιστικοί διότι εκεί γίνονται τα μεγάλα ποδοσφαιρικά αίσχη. Οι εξυγιαντές πρέπει να γνωρίζουν ότι όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει το παρολί μας είναι αληταριό που όλο θα δραπετεύει. Ή ταν ή Πακιστάν.