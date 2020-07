View this post on Instagram

Acaba una temporada dura para todos. Agradezco a cada persona que me ayudó cuándo lo necesité, especialmente a mis compañeros. Una temporada para no olvidar. Gracias Xanthi. Gracias Grecia. A really hard season for everybody is over. I appreciate each person that helped me when I needed it, especially my teammates. A season unforgettable. Thanks Xanthi. Thanks Greece.