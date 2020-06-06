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Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μάιντς

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Ένταση και καπνογόνα εντός αγωνιστικού χώρου στο Μάιντς - Άιντραχτ

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«Αυτοκτόνησε» και χάνει το Champions League η Άιντραχτ! (vid)

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Μοιράστηκαν ημίχρονα και βαθμούς Μάιντς και Άιντραχτ Φρανκφούρτης (vid)

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