Για τους Λιβερπούλιαν το «You ‘ll never walk alone» δεν είναι απλώς ένα τραγουδάκι που ταίριαξε ωραία με το Kop, ένα παγκόσμιο σουξέ που τραγουδιέται για να κάνει φιγούρα σε όλο τον πλανήτη. Ο λόγος που επιλέχθηκε είναι οι στίχοι του. Στίχοι που υπερβαίνουν πολύ το οπαδικό, τις ομάδες, το ποδόσφαιρο. Το «You ‘ll never walk alone» είναι ένας ύμνος στην αλληλεγγύη, στην συμπαράσταση, στην συμπόνια.

You will never walk alone (θεωρητικά)