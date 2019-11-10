MENU
LIVE LIVE
BUNDESLIGA
Vfl Wolfsburg
VFL WOLFSBURG
0 0
<% getScoreHome(655170) %> <% getScoreAway(655170) %>
Bayer 04 Leverkusen
BAYER 04 LEVERKUSEN

Βόλφσμπουργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

«Πετάει» η Βόλφσμπουργκ, έκανε... παρέλαση στο Λεβερκούζεν! (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

'Ε(χ)ασε βαθμούς παρά την ασίστ του Ρέτσου η Λεβερκούζεν (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS