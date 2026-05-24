Η ομαδάρα του Θανάση Πατρικίδη νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε το κύπελλο, σε ένα άκρως ασπρόμαυρο και αήττητο νταμπλ.

Οι μόνιμες πρωταθλήτριες χτύπησαν ξανά και τα σάρωσαν και πάλι όλα!

Με ένα γκολ της Γκούνη και άλλο ένα της Τζούρτζεβιτς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του αξιόμαχου Αστέρα Τρίπολης στον τελικό κυπέλλου στο Αγρίνιο με 2-0 και κατέκτησε το 8ο κύπελλο της ιστορίας του, το οποίο μαζί με το 20ο πρωτάθλημα που σφραγίστηκε το περασμένο διάστημα σηματοδοτεί το 7ο νταμπλ στην πλούσια διαδρομή του Δικεφάλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο γήπεδο του Παναιτωλικού πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας-γιορτή, με κόσμο και από τις δύο ομάδες και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έκαναν πολλά χιλιόμετρα να κλέβουν την παράσταση!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ευκαιρία στον τελικό αφού μόλις στο τρίτο λεπτό η Γκατσανίτσα βρέθηκε σε καλή θέση για να εκτελέσει, ωστόσο του σουτ της ήταν άστοχο. Στο 23' ήταν η σειρά του Αστέρα να απαντήσει στις φάσεις, με την Γούλα να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ και να αναγκάζει τη Νόιχαους να απομακρύνει σε κόρνερ.

Η φάση που έκρινε το ματς ήρθε στο 33ο λεπτό, όταν η Μήτκου σέρβιρε υπέροχα μέσω κόρνερ την μπάλα στη Γκούνη, η οποία με υπέροχη κεφαλιά σκόραρε για το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, αφού η κεφαλιά της Πίτσιου στο 45' πέρασε άουτ.

Ο Δικέφαλος έκανε δυναμική εκκίνηση και στο δεύτερο μέρος και έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά του, αφού η Γκατσανίτσα βρήκε με όμορφη σέντρα την Αντρέεφσκα, η οποία από κοντινή απόσταση σημάδεψε με κεφαλιά το δοκάρι.

Στο 66ο λεπτό ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Αστέρα, με την Σπυριδωνίδου να κάνει ωραία ατομική προσπάθεια, ωστόσο το σουτ της να καταλήγει στο δοκάρι και μετά άουτ. Στο 77' οι ασπρόμαυρες είχαν διπλή απίθανη φάση για το 2-0, ωστόσο τόσο το σουτ της Γκατσανίτσα όσο και της Τζούρτζεβιτς, απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από την ομάδα των Αρκάδων.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κλειδώσει μία και καλή την κούπα, αφού μετά από κάθετη της Βαρδαλή, η Γκατσανίτσα γύρισε υπέροχα τη μπάλα και η Τζούρτζεβιτς με μία επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 89' με την Μιχαήλ να αιφνιδιάζεται και να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, βρίσκοντας την μπάλα με την... πλάτη.

Κάπως έτσι, το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε και το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη πανηγύρισε το αήττητο νταμπλ!

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Ουίχι (83' Βαρδαλή), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, ΣτίγκλΜαϊρ, Αργυρίου (71' Τζούρτζεβιτς), Δρακογιαννάκη (83' Κιουξερίδου), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (89' Γιοβάνη).

Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78' Μελισσού), Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρη (59' Μπατσέλι), Πίτσιου (59' Μιχαήλ), Γεωργαντζή.