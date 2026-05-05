Ξέσπασε στην Γκιμαράες η Σπόρτινγκ - Έμεινε στον πάγκο ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά από δύο συνεχόμενες γκέλες, ξέσπασε στην Βικτόρια Γκιμαράες, επικρατώντας με 5-1 και έμεινε ζωντανή στην μάχη της εξόδου στο Champions League.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρακολούθησε την αναμέτρηση από τον πάγκο, αφού δεν βρέθηκε στις επιλογές του προπονητή των «Λιονταριών» της Λισαβόνας.

Η Σπόρτινγκ ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο, αφού ο Ινάσιο άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό, με τον μπραγκάνσα στο 23' και τον Αραούχο στο 45+3' να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 61' ο Σουάρες και στο 74' ο Γκιγέρμε διαμόρφωσαν το 5-0 υπέρ της Σπόρτινγκ, με την Γκιμαράες να μειώνει στο τελικό 5-1 με τον Ντεπάστ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έτσι, η Σπόρτινγκ παραμένει «ζωντανή» για την 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και το προνομιούχο εισιτήριο που δίνει την απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League.