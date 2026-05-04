Παναθηναϊκός: Οι τρόποι εξασφάλισης προτεραιότητας για τα πρώτα διαρκείας στον Βοτανικό (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπενθύμισε στους φιλάθλους της τους δύο τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζουν προτεραιότητα για τα πρώτα διαρκείας στον Βοτανικό.

Συγκεκριμένα, όποιος είχε εισιτήριο διαρκείας φέτος (2025-26) και βγάλει και για την επόμενη σεζόν (2026-27) αποκτά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ όποιος έχει κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη και βγάλει διαρκείας για την επόμενη σεζόν αποκτά απλή προτεραιότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η ΠΑΕ στηρίζει την «Μάνα του Λόχου» και παράλληλα δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στον κόσμο να κλείσει θέση στο ΟΑΚΑ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται και στην ιστορική, πρώτη χρονιά του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

