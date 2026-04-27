Βαρούχας: «Περίμενα μια ανακοίνωση από τον ΟΦΗ που να λέει ότι η διαιτησία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

Ο πρόεδρος του ΣΑΔ και τηλεκριτικός διαιτησίας, Π. Βαρούχας, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τη διαιτησία στον τελικό κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για τη διαιτησία στον τελικό Κυπέλλου: «Περίμενα μια ανακοίνωση από τον ΟΦΗ που να λέει ότι η διαιτησία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ότι η ανακοίνωση που έβγαλε πριν τον τελικό δεν ήταν σωστή. Αλλά δεν το κάνει κανένας αυτό. Η διαιτητική ομάδα ήταν άριστη σε όλα τα επίπεδα. Ο χρόνος των καθυστερήσεων που ήταν 15 λεπτά ήταν σωστός, επειδή υπήρξε ο τραυματισμός του βοηθού διαιτητή Φωτόπουλου, του τεματοφύλακα του ΟΦΗ και οι αλλαγές. Ευτυχώς που το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ μπήκε νωρίς γιατί ποιος ξέρει τι θα λεγόταν».

Για την απουσία της goal line technology: «Το μελανό σημείο του ποδοσφαίρου είναι αυτό. Έγινε και μια φάση στον αγώνα Βόλος - ΟΦΗ που έπρεπε να υπάρχει goal line technology. Πρέπει να μπει».

Για το μοντέλο των Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR στους αγώνες των Big-5: «Το μοντέλο πέτυχε απόλυτα. Πρέπει να γίνει και στο πρωτάθλημα, αλλά θα πρέπει ο πίνακας διαιτητών να είναι “σωστός”. Να δίνει πολλές λύσεις».