Μια εικόνα, μια δήλωση: Οι ιστορίες πίσω από τον Λουτσέσκου

Αρχικά έγινε viral το στιγμιότυπο από την απονομή, με πρωταγωνιστή τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τη Μαρία Γκοντσαρόβα. Λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε δημοσίευμα από τη Ρουμανία που επιχείρησε να δώσει συνέχεια. Κάπου εκεί, όμως, η πραγματικότητα άρχισε να αλλοιώνεται. Και τελικά… χάθηκε στη μετάφραση.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Λουτσέσκου, μετά από επτά χρόνια παρουσίας, παραμένει ένα πρόσωπο που «πουλάει». Ειδικά όταν η συγκυρία έχει ένταση, όταν υπάρχει συναισθηματικό φορτίο και περιθώριο για ερμηνείες. Και το βράδυ του Σαββάτου (25/4) είχε όλα τα παραπάνω.

Η ήττα σε έναν τελικό δεν είναι ποτέ μια απλή υπόθεση. Πόσο μάλλον για έναν προπονητή που έχει δηλώσει επανειλημμένα πως σε τέτοιες στιγμές «νιώθει νεκρός» για ημέρες. Οι εικόνες από το φινάλε είναι ενδεικτικές. Σε αυτή την κατάσταση, ανέβηκε τελευταίος για να παραλάβει το μετάλλιό του.

Το video που κυκλοφόρησε απομόνωσε λίγα δευτερόλεπτα. Η έλλειψη διάθεσης για τυπικότητες, η ψυχολογική φόρτιση, ερμηνεύτηκαν ως κάτι περισσότερο. Ότι κάτι δεν πάει καλά... Για όσους γνωρίζουν τον Λουτσέσκου, η εικόνα είναι απολύτως εξηγήσιμη. Ένας προπονητής «θολωμένος» από την ήττα, χωρίς φίλτρο, χωρίς διάθεση να κρύψει το συναίσθημά του. Είναι, άλλωστε, από εκείνους που δεν προσποιούνται και γι’ αυτό έχει δεχθεί ουκ ολίγες φορές κριτική. Έτσι, μια απλή στιγμή μετατράπηκε σε θέμα, ακόμη και για δύο ανθρώπους που συνεργάζονται χρόνια και έχουν καθημερινή επαφή.

Άπαντες γνωρίζουν ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη εκατέρωθεν και κανένα σύννεφο. Κοινώς, ο Ραζβάν είχε «κουρτίνα» μπροστά του και δεν έβλεπε κανέναν. Οπότε καλές οι συνωμοσίες αλλά χωρίς δράκο…

Ακολούθησε σήμερα ένα δημοσίευμα από τη Ρουμανία, με τοποθέτηση του διευθυντή της Στεάουα Βουκουρεστίου για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε μια αναφορά για το μέλλον της FCSB, σημείωσε πως θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του, προσθέτοντας ωστόσο: «νομίζω ότι θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα κι αν δεν το κάνει, νομίζω ότι θα υπάρξει ουρά γι’ αυτόν».

Μια δήλωση χωρίς καμία ουσιαστική είδηση, χωρίς επιβεβαίωση επαφών ή ένδειξη αποχώρησης, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με εντελώς διαφορετικό τόνο. Ένα υποθετικό σχόλιο μετατράπηκε σε «βόμβα», ενισχύοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα των τελευταίων ημερών.

Κάπως έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, μια εικόνα και μια φράση έγιναν… αφήγημα. Χωρίς δεδομένα, χωρίς ουσία. Μόνο με ερμηνείες. Τα απόνερα ενός χαμένου τελικού για τον ΠΑΟΚ...