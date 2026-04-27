Διευθυντής Στεάουα: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Λουτσέσκου»

Μία ατάκα του Γενικού Διευθυντή της FCSB, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, πυροδότησε μία σειρά σεναρίων στη Ρουμανία.

Ο Μίχαι Στόικα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FCSB, μίλησε για τη λίστα με τους προπονητές που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Μιρέλ Ράντοϊ, κάνοντας ειδική μνεία στον Ραζβάν Λουτσέσκου: «Νομίζω ότι θα τα πήγαινε καλά με τον Τζίτζι Μπεκάλι».

«Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μπόγκνταν Αντόνε. Ήταν μαζί μας, μάλλον δεν θα επιστρέψει. Είναι κουνιάδος του Σουμί, αλλά δεν έβρισε την FCSB. Αστειεύομαι... Θα συνεργαζόμουν με τον Νταν Πετρέσκου οποιαδήποτε στιγμή. Θα συνεργαζόμουν με τον Όλι, είναι αδύνατο.

Θα συνεργαζόμουν με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, είναι αδύνατο. Θα συνεργαζόμουν με τον Μίρελ, απλώς έφυγε. Νομίζω ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα κι αν δεν το κάνει, νομίζω ότι θα υπάρξει ουρά για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στόικα.