«Διπλό» στις Σέρρες για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Το «Τριφύλλι» δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω στο σκορ στο 5ο λεπτό, ενώ στο 20’ οι Σερραίοι είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με πέναλτι. Ο Κουφόπουλος ωστόσο απέκρουσε και το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε και στο 65’ κέρδισε αυτός πέναλτι, με τον Δημητρακόπουλο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ισοφαρίζει. Στο 78’ ο ίδιος παίκτης πέτυχε και δεύτερο τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 και δίνοντας το τρίποντο στην ομάδα του.
Πανσερραϊκός: Τσονόγλου, Ανδρεανίδης, Στεφανίδης, Πιπιλακίδης, Δεμίρης, Φωτιάδης, Παντελιάδης, Φολόκης, Ράλλης, Αγγελάκης, Σιάπκας.
Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Μυλωνάς (40’ Ψοφάκης), Γκουλιαμτζής (51’ Γρηγοριάδης), Ρεμούνδος, Λάμπρος, Αζίζ (74’ Αντωνιάδης), Πετρίδης (51’ Σκρέτας), Μωϋσιάδης (40’ Σκρέτας), Πανταζής, Δημητρακόπουλος, Κρασανάκης.