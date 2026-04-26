Γάμος… με άρωμα ΟΦΗ – Νύφη σταμάτησε το γλέντι για να πανηγυρίσει την κούπα! (vid)

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε κάθε γωνιά της Κρήτης, με τους πανηγυρισμούς να παίρνουν ακόμα και απρόσμενες μορφές. Η νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση και η επιστροφή στους τίτλους μετά από 39 χρόνια αποτέλεσαν αφορμή για ξέφρενα γλέντια που δεν περιορίστηκαν μόνο στους δρόμους.

Σε ένα από αυτά, ένα παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι μετατράπηκε ξαφνικά σε… ποδοσφαιρική εξέδρα. Η νύφη, μέσα στον ενθουσιασμό της για την επιτυχία της ομάδας, διέκοψε το πρόγραμμα της βραδιάς και έδωσε τον δικό της ρυθμό στους καλεσμένους, μετατρέποντας τη δεξίωση σε μίνι φιέστα.

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν ο Γρηγόρης Σαμόλης πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε τον κόσμο με το τραγούδι «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει». Η νύφη, κρατώντας κόρνα, μπήκε στο κλίμα, τραγουδώντας συνθήματα του ΟΦΗ και παρασύροντας τους πάντες σε ένα αυθόρμητο ξέσπασμα χαράς.

Για λίγα λεπτά, το γαμήλιο γλέντι ξέφυγε από τα συνηθισμένα και απέκτησε παλμό… γηπέδου, αποδεικνύοντας πως η επιτυχία του ΟΦΗ δεν ήταν απλώς μια αθλητική στιγμή, αλλά μια γιορτή που ένωσε ολόκληρη την Κρήτη.