«Σείστηκε» το Ηράκλειο στην άφιξη των Κυπελλούχων (vids+pics)

Υποδοχή ηρώων επιφύλαξαν οι οπαδοί του ΟΦΗ, στην αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδος, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να «βουλιάζει» από τον κόσμο.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ βρέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, για να υποδεχθούν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της αποστολής της ομάδας, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή των Κυπελλούχων, προσγειώθηκε στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και ακολούθησε πανδαιμόνιο μόλις οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν την εμφάνισή τους κρατώντας την κούπα.

Δεκάδες καπνογόνα και ατελείωτο τραγούδι συνέθεσαν ένα μυθικό σκηνικό υποδοχής για τους Κυπελλούχους, που μετά την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου, πλέον απολαμβάνουν τους καρπούς της δουλειάς τους.

Με την άφιξη της αποστολής του ΟΦΗ, κορυφώθηκε και το ολονύχτιο γλέντι που έστησαν οι οπαδοί των Κρητικών στο Ηράκλειο, που θυμίζει... μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

