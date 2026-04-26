«Φλέγεται» το Ηράκλειο για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ (pics+vid)

Ένα απέραντο γλέντι έχει στηθεί στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ.

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ έχουν βγει σε δρόμους και πλατείες για να πανηγυρίσουν την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου 39 χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση Κυπέλλου από τους Κρητικούς.

Η νύχτα έχει γίνει μέρα στο Ηράκλειο από τα δεκάδες καπνογόνα και τα βεγγαλικά που έχουν ανάψει οι οπαδοί του ΟΦΗ, με το γλέντι να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό από τους Κρητικούς.

Φυσικά, το πάρτι για το Κύπελλο Ελλάδος θα κορυφωθεί με την άφιξη της αποστολής του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Δείτε παρακάτω video από το cretalive και φωτογραφίες: