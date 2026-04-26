Μπούσης: «Έχω μεγάλο σεβασμό για την οικογένεια Σαββίδη»

Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, καθώς και για την εκτίμηση της φίλαθλης Ελλάδας προς τον ΟΦΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

"Είμαι περήφανος που θα παίξουμε στην Ευρώπη, αλλά δεν θέλω να πάμε και να μην κάνουμε μια καλή πορεία. Θέλω να το παλέψουμε και εκεί όπως το κάναμε και σήμερα, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα, με παίκτες ποιότητας και πολύ καλό προπονητή, που τα έδωσαν και αυτοί όλα απόψε.

Έχω σεβασμό για την οικογένεια Σαββίδη, είναι καλοί άνθρωποι και πάντα σωστοί μαζί μου, όπως και άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα. Νομίζω πως στην Ελλάδα είμαστε αγαπητοί. Μπορεί να είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚτζής ή ΠΑΟΚ, αλλά η δεύτερη ομάδα στην καρδιά σου πρέπει να είναι ο ΟΦΗ. "