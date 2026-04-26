Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Απών από το Κύπελλο...

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, ισοφάρισε σε κομβικό σημείο, όμως για μία ακόμα φορά τα... θαλάσσωσε και το Κύπελλο κατέληξε στον ΟΦΗ.

Τσιφτσής: Με τόσες εύκολες τελικές που έδινε η άμυνα του ΠΑΟΚ, μοιραία εκτέθηκε και ο κίπερ του Δικεφάλου.

Κένι: Φάνηκε να μην πατάει καλά, έχοντας αρκετά ζητήματα με τον Νους, ίσως του έλειψε ο ρυθμός. Ανέβηκε στην επανάληψη, όμως δεν είχε «παρτενέρ» δεξιά.

Κεντζιόρα: Απομακρύνει «άτσαλα» στο 1-1 του ΟΦΗ, δίνει την ασίστ στο 1-0 του ΠΑΟΚ, με αρκετές κακές μεταβιβάσεις. Κάκιστη αντιμετώπιση στο 1-2, σε ένα άσχημο βράδυ για τον Πολωνό.

Μιχαηλίδης: Κοντινή κεφαλιά και 1-0, κομβικές οι άμεσες πάσες του, ο κορυφαίος των μετόπισθεν. Προσπάθησε μέχρι την ύστατη στιγμή ακόμα και με σουτ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Μπάμπα: Ο Σενγκέλια τον ζόρισε, τον παίδεψε και όλες οι επικίνδυνες επιθέσεις του ΟΦΗ ήταν από τ' αριστερά. Άλλος Μπάμπα προς το τέλος του ματς, όμως δεν ήταν αρκετός.

Μεϊτέ: Επέστρεψε ο Γάλλος που τόσο έλειψε. Μπορεί να μην ήταν ο γνωστός καλός Μεϊτέ, αλλά δεν ήταν αρνητικός.

Οζντόεφ: Ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος του ΠΑΟΚ. Πολλά λάθη, τα οποία κόστισαν. Ελάχιστα τα θετικά. Αντικαταστάθηκε δικαίως νωρίς.

Ζίβκοβιτς: Αρκετά δραστήριος από τα δεξιά, παρότι ο Κένι δεν ήταν τόσο στο κλίμα του ματς. Σούταρε, σέντραρε, ενώ από το κόρνερ του έρχεται το 1-0.

Κωνσταντέλιας: Αρκετά σουτ και ενέργειες από τον Έλληνα «μάγο», όμως υστέρησε στην τελική προσπάθεια. Πολλές φορές έμοιαζε ολομόναχος να παλεύει για τον ΠΑΟΚ επιθετικά.

Τάισον: Πολλά σπριντ, πολύ τρέξιμο αλλά ως εκεί για τον Βραζιλιάνο. «Άχρωμος» χωρίς να πάρει πάνω του κάποια ενέργεια.

Μύθου: Πάλεψε με τα τρία στόπερ του ΟΦΗ, όμως «χάθηκε» μετά από ένα σημείο. Χάνει καλή ευκαιρία στην έναρξη του β΄ ημιχρόνου.

Οι αλλαγές:

Χατσίδης: Ο μοιραίος του αγώνα... Κάνει ένα ανόητο πέναλτι, που έμελλε να κρίνει και τον τελικό στο 105ο λεπτό.

Γερεμέγιεφ: Σαν από μηχανής Θεός ο Σουηδός στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων για το 2-2 και την παράταση.

Ζαφείρης: Έδωσε πνοή στο κέντρο που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ, πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πέλκας: Πολλά -κακά εκτελεσμένα- στημένα, όμως από τα πόδια του ξεκινάει το 2-2 του Γερεμέγιεφ.

Καμαρά: Ένας εκ των κορυφαίων, παρότι αγωνίστηκε λίγο. Τρομερή ενέργεια-ασίστ στο 2-2, όμως βγήκε αναγκαστική αλλαγή.

Μπιάνκο: Μπήκε εσπευσμένα σε ένα παιχνίδι... ροντέο.

