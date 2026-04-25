Στα πλέι-οφ του Europa League o ΟΦΗ, χωρίς νόημα πια τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8!

Οι Κρητικοί θα παίξουν στα πλέι-οφ του επόμενου Europa League, κάτι που σημαίνει ότι έχει εξασφαλισμένη League phase.

Χωρίς κανένα νόημα θα συνεχιστεί πια η διαδικασία των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ του δίνει παράλληλα και μία θέση στα πλέι-οφ του Europa League, κάτι που σημαίνει ότι στην χειρότερη περίπτωση έχει εξασφαλισμένη μία θέση στην League phase του επόμενου Conference League.

Σε ότι αφορά τον ΠΑΟΚ, αν κατακτήσει τη 2η θέση στο πρωτάθλημα θα παίξει στο 2ο προκριματικό του Champions League, αν τερματίσει 3ος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League, ενώ αν έρθει 4ος τότε θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Conference League.