Διάλογος με... συνθήματα οπαδών ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον Βόλο (vid)

Οι οπαδοί ΠΑΟΚ και ΟΦΗ κάνουν μαζί… ζέσταμα για τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού και τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μια μεγάλη γιορτή έχει στηθεί στον Βόλο από το πρωί, ενόψει του αποψινού τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Οπαδοί και των δύο ομάδων καταφτάνουν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται πριν από τον αγώνα.

ΠΑΟΚτσήδες και ΟΦΗτζήδες έχουν… μπερδευτεί στην παραλία του Βόλου, αλλά και στα μαγαζιά, σε ένα πολύ όμορφο κλίμα.

Μάλιστα άνοιξαν και διάλογο με… συνθήματα. Την αρχή κάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και απαντούν οι φίλοι του ΟΦΗ.

