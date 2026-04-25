Άρης: Η έκβαση του τελικού στο Πανθεσσαλικό θα κρίνει το φινάλε της σεζόν των κιτρινόμαυρων

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το "ντεμαράζ" της σεζόν του Άρη

Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η σεζόν για τις ομάδες της Superleague. Οι διεκδικητές του 5-8 βρίσκονται στην ίδια "αμήχανη" θέση με πέρσι, μη γνωρίζοντας αν η πέμπτη θέση θα δώσει, εν τέλει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά όμως, φέτος, οι τέσσερις ομάδες που παλεύουν για την Ευρώπη θα ξέρουν από τα μισά των playoffs το αν θα αξίζει να συνεχίσουν την προσπάθεια ή όχι, καθώς ο τελικός κόβει στα δύο τις αγωνιστικές του μίνι πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ κατακτήσει σήμερα, Σάββατο, το τρόπαιο, Λεβαδειακός, Άρης και Βόλος βγαίνουν αυτομάτως νοκ άουτ, ανεξαρτήτως θέσης που θα κατακτήσουν στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος.

Για τον Άρη ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθιστά την σεζόν πλήρως αποτυχημένη, καθώς, ήδη, οι δύο στόχοι του Κυπέλλου και της Ευρώπης έχουν χαθεί από νωρίς, ενώ η είσοδος στο 1-4 φάνηκε κάπως... τραβηγμένο σενάριο και η ομάδα απείχε αρκετά από την επίτευξη του.

Μια ενδεχόμενη κατάκτηση τροπαίου από την ομάδα της Κρήτης λοιπόν θα ανάγκαζε τον Άρη να παλεύει, μεν, για την 5η θέση, ως γόητρο, όμως θα έφερνε την προετοιμασία και το ξεσκαρτάρισμα, ενόψει της νέας σεζόν αρκετά πιο νωρίς, ενώ θα σήμαινε πως οι υποχρεώσεις για την επόμενη χρονιά θα ξεκινούσαν τέλη Αυγούστου.

Από την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το τρόπαιο, οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου είναι αναγκασμένοι να διεκδικήσουν ως το τέλος τις πιθανότητες τους για την 5η θέση, έχοντας βέβαια, και πάλι, αρκετά αρνητικό πρόσημο στη σεζόν, με μόνη παρηγοριά το άχαρο εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference.