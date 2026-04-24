Δύο προέλεγχοι για την είσοδο στο Πανθεσσαλικό - Εισαγγελική εντολή καταγραφής εικόνας και ήχου!

Σημαντικές οδηγίες από πλευράς ΠΑΟΚ για τους εκδρομείς από τη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να διεξάγει διπλούς προελέγχους κατά την προσέγγιση στο Πανθεσσαλικό - Εισαγγελική εντολή για καταγραφή εικόνας και ήχου στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στον αστικό ιστό του Βόλου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Οι πρώτες οδηγίες στους φίλους του ΠΑΟΚ ενόψει του τελικού κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μέσω paokfc.gr.

H ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της στο ραντεβού που έχει με την ιστορία το Σάββατο (25.04). Πρέπει όλοι με μυαλό και σύνεση να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε την ομάδα μας.

Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν εισιτήριο, το οποίο θα πρέπει να έχουν ταυτοποιήσει στο GOV Wallet, ειδάλλως δεν θα πλησιάσουν στο γήπεδο.

Σημειώνεται πως όσοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να κάνουν και ενημέρωση της εφαρμογής gov.wallet για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Η αστυνομία κατά την προσέγγιση στο στάδιο θα πραγματοποιήσει ελέγχους στα οχήματα που προσεγγίζουν για να διαπιστώσει ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν εισιτήριο. Οι μη κατέχοντες θα αποβιβάζονται και δεν θα πλησιάζουν το γήπεδο.

Με εισαγγελική εντολή της εισαγγελίας πρωτοδικών Βόλου έχει εγκριθεί η καταγραφή εικόνας και ήχου, προκειμένου να αποτυπωθούν ενέργειες και συμπεριφορές που εμπίπτουν στην αθλητική νομοθεσία πέραν του σταδίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, αλλά και στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου.

Θα πραγματοποιηθούν προ έλεγχοι σε δύο τουλάχιστον ζώνες περιμετρικά του σταδίου. Αφενός για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς απαγορευμένων υλικών και αφετέρου να αποκλειστεί η πιθανότητας να πλησιάσει την εγκατάσταση κάποιος που δεν θα φέρει εισιτήριο.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 17.00.Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο στις θύρες 29- 30, 31-42 και 43-48, θα εισέλθουν στο γήπεδο αποκλειστικά από τη 3η πεζογέφυρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας :«Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα κινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα θα κατευθυνθούν προς το Βόλο και το Στάδιο μέσω της Ν.Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε., Κόμβου Βελεστίνου, Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και Περιφερειακής οδού (Κόμβος Πανθεσσαλικού), τόσο κατά την άφιξη όσο και την αναχώρησή τους.

Επίσης και οι υπόλοιποι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που θα κινηθούν μεμονωμένα να προσεγγίσουν έγκαιρα το Πανθεσσαλικό Στάδιο από το ανωτέρω δρομολόγιο».