Πριν τον ΟΦΗ, η Λάρισα - Ο πρώτος τελικός του ΠΑΟΚ με επαρχιακή ομάδα και ο... Δημόπουλος!

Σε ρυθμούς τελικού κινείται ο ΠΑΟΚ καθώς αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό κυπέλλου του Πανθεσσαλικού, με τον Δικέφαλο να στοχεύει στο ένατο τρόπαιο της ιστορίας του - Ποια ήταν η τελευταία φορά που ο Δικέφαλος αντιμετώπισε ομάδα της επαρχίας;

Αυτή, είναι η δεύτερη φορά που οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν σε τελικό κυπέλλου επαρχιακή ομάδα, μετά το μακρινό 1985.

Ήταν τότε, που ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο νταμπλ της ιστορίας του, μετά το πρωτάθλημα που σήκωσε εκείνη την περίοδο, ωστόσο στον τελικό του ΟΑΚΑ με την ΑΕΛ, τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου καλά. Ή για την ακρίβεια, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει από πιο πριν και άκουγαν στο όνομα... Χρήστος Δημόπουλος.

Καθώς πλησίαζε ο τελικός, η κατάσταση γύρω από τον επιθετικό από τη Γαστούνη είχε γίνει τεταμένη. Αρνιόταν να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και, μάλιστα, έφτασε στο σημείο να λείψει από προπόνηση για να ταξιδέψει στην Αθήνα και να συναντηθεί με τον Ολυμπιακό. Παρά το περιστατικό, ο προπονητής Βάλτερ Σκότσικ αποφάσισε να τον συγχωρήσει και να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον μεγάλο αγώνα.

Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αφού ο παίκτης, με 12 γκολ σε 28 εμφανίσεις, αποτελούσε τον βασικό σκόρερ της ομάδας, παρότι το μυαλό του βρισκόταν αλλού.

Η διοίκηση, υπό τον Πέτρο Καλαφάτη, του είχε προτείνει ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, όμως εκείνος ζητούσε πολύ περισσότερα, δημιουργώντας αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή του τελικού στην Αθήνα, η ομάδα περίμενε στο αεροδρόμιο να εμφανιστεί, αλλά εκείνος δεν έδωσε ποτέ το «παρών». Μετά από αρκετή ώρα αναμονής, η αποστολή αναχώρησε χωρίς αυτόν, για να μάθει λίγο αργότερα τι είχε συμβεί.

Ο Χρήστος Δημόπουλος, μαζί με τον αδελφό του, είχε μεταβεί στα γραφεία της Μότορ Όιλ, όπου υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Με δηλώσεις ευγνωμοσύνης προς την οικογένεια Βαρδινογιάννη και την προοπτική να αγωνιστεί δίπλα στον αδελφό του, έβαλε οριστικό τέλος στη θητεία του στον ΠΑΟΚ, αφήνοντας πικρία στους φιλάθλους που ονειρεύονταν μια ιστορική επιτυχία.

Οι παίκτες του Αντρέι Στρεϊλάου πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις ομάδας σε τελικό Κυπέλλου σκόρπισαν στους... τέσσερις ανέμους τον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 4-1. Στα του αγώνα ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες από το 20' λόγω αποβολής του Βασιλάκου, με τον Ζιώγα στο 39' να κάνει το 1-0 μετά από ασίστ του Άνταμτσικ με το σκορ αυτό να είναι και σκορ ημιχρόνου.



Στο δεύτερο μέρος οι Θεσσαλοί μπήκαν εξαιρετικά και μόλις στο 47' ο Κμίετσικ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνας των «ασπρόμαυρων» και πλασάροντας εύστοχα έκανε το 2-0. Οι Θεσσαλονικείς δεν το έβαλαν κάτω και με τον Σκαρτάδο να κάνει εξαιρετικό πλασέ, μείωσαν σε 2-1 στο 55'. Ωστόσο δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι παραπάνω, καθώς μέσα σε δύο λεπτά όλα τελείωσαν.

Αρχικά στο 73' ο Ζιώγας έκανε το 3-1 μετά από ασίστ του Βουτουρίτσα και δύο λεπτά αργότερα (75') ο Άνταμτσικ έφυγε εξαιρετικά, πάσαρε στον αμαρκάριστο Βαλαώρα που δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 4-1 βάζοντας το κερασάκι στην... βυσσινί τούρτα.

22 Ιουνίου 1985

Σκόρερς: 39', 73' Ζιώγας, 47' Κμίετσικ, 75' Βαλαώρας - 55' Σκαρτάδος

Αποβολές: 20' Βασιλάκος (κόκκινη)

ΑΕΛ (Αντρέι Στρεϊλάου): Πλίτσης, Παραφέστας, Κολομητρούσης, Μητσιμπόνας, Γκαλίτσιος, Βουτυρίτσας, Ζιώγας, Ανδρεούδης (86' Τσιώλης), Άνταμτσικ, Κμίετσικ, Βαλαώρας.

ΠΑΟΚ (Βάλτερ Σκότσικ): Στεργιούδας, Τσουρέλας, Αλαβάντας, Γιούρισιτς, Μπανιώτης (20' Καρασαββίδης), Σκαρτάδος, Αλεξανδρίδης, Βασιλάκος, Σύγγας, Πάπριτσα, Κωστίκος (62' Δαμανάκης).