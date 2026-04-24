ΠΑΟΚ: 15 αγώνες μετά, ξανά μαζί για το τρόπαιο

Η επιστροφή Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον στο ίδιο σχήμα αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ ενόψει του τελικού με τον ΟΦΗ - Πότε συναντήθηκε τελευταία φορά η «Αγία Τριάδα» στο αρχικό σχήμα των ασπρόμαυρων;

Η λεγόμενη «Αγία Τριάδα», Γιάννης Κωνσταντέλιας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, έχει να εμφανιστεί μαζί σε βασική ενδεκάδα εδώ και 15 αγώνες. Ένα διάστημα που αποτυπώνει επακριβώς το τεράστιο πρόβλημα απουσιών που αντιμετώπισε ο Δικέφαλος...

Η τελευταία φορά που οι τρεις τους ξεκίνησαν μαζί πηγαίνει αρκετούς μήνες πίσω, σε ένα ματς όπου ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να επιβάλει υψηλό τέμπο, με τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο, τον Ζίβκοβιτς να συγκλίνει από τα δεξιά και τον Τάισον να δίνει πλάτος και ένταση από τα αριστερά. Από τότε, οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν την επανάληψη αυτού του σχήματος.

Τώρα, ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson απέναντι στον ΟΦΗ, το σενάριο επανέρχεται στο προσκήνιο με γνώμονα πως ο Μύθου θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, καλύπτοντας και τον κανονισμό για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή κάτω των 21.

Τελευταία… συνάντηση στη Λυών

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από εκείνο το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, όταν ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στη Γαλλία απέναντι στην Λυών, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη μνήμη. Από τότε μέχρι σήμερα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ζει το απόλυτο roller coaster, από τον «καυτό» Φεβρουάριο, στους Μάρτιο-Απρίλιο που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα...

Οι αιτίες είναι πολλές, όμως η στιγμή δεν προσφέρεται για απολογισμούς. Μπροστά υπάρχει ένας τελικός. Και σε έναν τελικό, διακυβεύεται ένα τρόπαιο. Και μπροστά σε αυτή τη συγκυρία, ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα πορευθεί με μία τριάδα που, όταν συνυπάρχει, αλλάζει τον ρυθμό, την ένταση και τη δημιουργία του Δικεφάλου στο επιθετικό τρίτο.

Ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια και ο Μάρτιος του Ζίβκοβιτς

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι από τη Λυών, σε αυτό με τον Πανσερραϊκό, υπήρξε ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η απουσία του διήρκησε ακριβώς έναν μήνα, ολόκληρο τον Φεβρουάριο, επιστρέφοντας στην ενεργό δράση την 1η Μαρτίου απέναντι στον Αστέρα.

Ακολούθησε το παιχνίδι στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, στο οποίο δηλώθηκε στην ενδεκάδα ο Ζίβκοβιτς, όμως δεν αγωνίστηκε μετά το καθιερωμένο ζέσταμα, στο οποίο έφυγε με ενοχλήσεις. Ενάμιση μήνα μετά, σε ένα ακόμα εκτός έδρας ντέρμπι, ο Σέρβος μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, αγωνιζόμενος για 32 λεπτά. Πλέον και οι τρεις δείχνουν πανέτοιμοι για τη... μάχη στο Πανθεσσαλικό, με τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου να αυξάνονται ενόψει ΟΦΗ, για το 13ο τρόπαιο της «ασπρόμαυρης» ιστορίας.

