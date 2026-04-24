Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόλο ενόψει του τελικού

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ γνωστοποίησε πως θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Βόλου, την μέρα του τελικού (25/4) μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Αρκετοί δρόμοι πλησίον του Πανθεσσαλικού Σταδίου αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί, ελέω της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Ενόψει του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου κυπέλλου Ελλάδας, περιόδου 2025-2026, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30΄ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ – Π.Α.Ε. ΟΦΗ», από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων ως κάτωθι:

(α) στην οδό Σταδίου μεταξύ της οδού Δοξοπούλου και της Περιφερειακής οδού Βόλου (έξωθεν Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου) εξαιρούμενων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ.-Π.Σ.-Ε.Κ.Α.Β.), και των οχημάτων όσων κατέχουν κάρτες VIP, η είσοδος των οποίων θα πραγματοποιείται μόνον από την οδό Δοξοπούλου, από την 08.00΄ ώρα μέχρι και την αποχώρηση των φιλάθλων από την αθλητική εγκατάσταση.

(β) στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού Βόλου από τον Κόμβο Μελισσάτικων έως και τον Κόμβο Φυτόκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 15.00΄ ώρα μέχρι και την αποχώρηση των φιλάθλων από την αθλητική εγκατάσταση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από οδό Δοξοπούλου, την οδό Φυτόκου, την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και την Περιφερειακή οδό Βόλου.

Επισημαίνεται ότι, έχει καταρτιστεί και εφαρμόζεται σχέδιο αστυνομικών μέτρων με την ανάπτυξη των ανάλογων δυνάμεων με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα».