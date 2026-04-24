Τσιφτσής: «Να δώσουμε την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο» (vid)

Οι δηλώσεις του Αντώνη Τσιφτσή ενόψει του αυριανού τελικού του κυπέλλου Betsson απέναντι στον ΟΦΗ

Όλα όσα ανέφερε στην κάμερα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

"Το έχω ονειρευτεί από μικρό παιδί και θέλω να το πετύχω. Όλη η ομάδα θα δώσει το 100% για να κερδίσουμε αυτό το κύπελλο. "

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό:

"Δείχνεις πως θες να το πάρεις. Το πάθος και η θέληση που θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο είναι το πιο σοβαρό κριτήριο για ένα τέτοιο ματς. "

Για το πόσο εύκολο είναι να είναι ένας παίκτης 100% συγκεντρωμένος για ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι:

"Όλοι μαζί συζητάμε και μπαίνουμε στο κλίμα του παιχνιδιού. Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε πριν και τι θα συμβεί. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο το παιχνίδι και τι θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. "

Το μήνυμα του στον κόσμο του ΠΑΟΚ:

"Να μας στηρίξουν όπως το κάνουν συνέχεια και εμείς από την πλευρά μας να δώσουμε την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο. "