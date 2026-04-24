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ΠΑΟΚ: «One more final» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το video αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στους μεγάλους ασπρόμαυρους τελικούς και κατακτήσεις - Οι στιγμές που έγραψαν ιστορία.

Η ανάρτηση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ για το μεγάλο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. 

 

ΠΑΟΚ: «One more final» (vid)