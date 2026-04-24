Μαγκντί Τολμπά στο SDNA: «Έξτρα κίνητρο για τον ΠΑΟΚ τα 100 χρόνια ιστορίας του»

Ο άλλοτε «μάγος» του ΠΑΟΚ, Μαγκντί Τολμπά εξέφρασε την αισιοδοξία του μιλώντας στο SDNA πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα συνδυάσει έναν αιώνα από την ίδρυση του με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μαγκντί Τολμπά, ο βιρτουόζος Αιγύπτιος χαφ του ΠΑΟΚ, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον «Δικέφαλο του Βορρά» με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και μάλιστα χάρη σε εκείνον ακολούθησαν και άλλοι συμπατριώτες του τον ίδιο δρόμο.



Ο παλαίμαχος άσος, για πολλούς ο κορυφαίος Αφρικανός που φόρεσε ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κατέγραψε συνολικά 112 συμμετοχές (86 στο πρωτάθλημα, 20 στο Κύπελλο και 6 στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ), πετυχαίνοντας 17 γκολ.



Ο Μαγκντί, αγωνίστηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για 4,5 σεζόν (1989–1993) και συνεχίζει να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην αγαπημένη του ομάδα, μολονότι έχουν περάσει 33 χρόνια από την αποχώρηση του.

Ο Φαραώ του «Δικεφάλου του Βορρά» μίλησε στο SDNA με αφορμή τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ (25/4, 20.30).



«Πιστεύω πως ο ΠΑΟΚ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα, με βαριά φανέλα και έναν έμπειρο προπονητή, ικανό να διαχειριστεί αγώνες υψηλών απαιτήσεων και πίεσης όπως ένας τελικός.



Στο πρωτάθλημα μπορεί να έχει χάσει σημαντικό έδαφος και να βρίσκεται πλέον μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου, ωστόσο θεωρώ ότι η φετινή ομάδα παραμένει ποιοτική και άκρως ανταγωνιστική. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στη διάρκεια της σεζόν πραγματοποίησε ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις που ανέδειξαν τις δυνατότητές της.

Το βασικό ζήτημα σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, όπου θεωρείται φαβορί, ακόμη κι αν μιλάμε για έναν τελικό, είναι η πίεση που δημιουργείται από τον κόσμο και οι απαιτήσεις που τη συνοδεύουν».

Παράλληλα, η ομάδα γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας της, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για την επίτευξη του στόχου. Πιστεύω ότι, παρά τις απουσίες που υπάρχουν και αναγνωρίζοντας πως στον ΟΦΗ γίνεται εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι εκεί για να το ζήσω από κοντά, όμως εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην ομάδα μας».