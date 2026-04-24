ΟΦΗ: Δείπνο Μπούση σε παράγοντες από την Κρήτη ενόψει τελικού - Παρών και ο Τζώρτζογλου

Με πρωτοβουλία του Μιχάλη Μπούση πραγματοποιήθηκε δείπνο σε εστιατόριο της Αττικής, λίγες ώρες τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Σε κλίμα συσπείρωσης και ενότητας πραγματοποιήθηκε δείπνο με πρωτοβουλία του Μιχάλη Μπούση σε εστιατόριο της Αττικής, πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betssom.

Το «παρών» έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου και της αυτοδιοίκησης, όπως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου, καθώς και στελέχη της ΠΑΕ ΟΦΗ, μεταξύ των οποίων ο υπεύθυνος λογιστηρίου Μανώλης Βασιλάκης.

Η παρουσία του Νίκου Τζώρτζογλου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση που είχε ανοίξει γύρω από τον ορισμό των διαιτητών στον τελικό και την κριτική που δέχθηκε από μερίδα του κόσμου. Η πρόσκλησή του στο τραπέζι αποτέλεσε σαφές μήνυμα πως εξακολουθεί να χαίρει της εκτίμησης των ανθρώπων του ΟΦΗ, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη διαχρονική του στήριξη προς τον σύλλογο.

Το δείπνο επιβεβαίωσε τη συσπείρωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα, ενόψει του σημαντικότερου αγώνα της σεζόν, με όλους να στέλνουν μήνυμα στήριξης και πίστης για τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου.