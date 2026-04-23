ΠΑΟΚ: Next stop Volos - Η «ασπρόμαυρη» αναχώρηση (vid)

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε με χαμόγελα με προορισμό τον Βόλο, όπου θα βρίσκεται το επόμενο τριήμερο ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson κόντρα στον ΟΦΗ (25/4 20:30).

Η προετοιμασία του Δικεφάλου, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ολοκληρώθηκε, με τους «ασπρόμαυρους» να αναχωρούν το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) με προορισμό την Πορταριά του Πηλίου.

Εκεί θα βρίσκονται για τις επόμενες μέρες και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, όπου στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ (25/4 20:30).

Κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο Makedonia Palace οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά και οι παίκτες, φάνηκαν αισιόδοξοι και χαμογελαστοί ενόψει του μεγάλου αγώνα.