Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς σηκώνει πρωτάθλημα: οι «συνταγές» τίτλου σε Παρτιζάν και Βιντεότον

Η ΑΕΚ βρίσκεται αγκαλιά με το πρωτάθλημα μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ και το +5 από τον Ολυμπιακό, με το (πρωταθληματικό) παρελθόν του 46χρονου τεχνικού σε Σερβία και Ουγγαρία να αποκαλύπτει το ίδιο μοτίβο επιτυχίας: διαχείριση πίεσης, αποτελεσματικότητα στα ντέρμπι και προβάδισμα που δύσκολα χάνεται.

Η φετινή πορεία της ΑΕΚ προς τον τίτλο φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο συγκρίσεις με προηγούμενες επιτυχίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει αποδείξει στην καριέρα του ότι γνωρίζει καλά τη «συνταγή» του πρωταθλητισμού.

Το SDNA γυρίζει τον χρόνο πίσω και στέκεται στις πρωταθληματικές διαδρομές του 46χρονου τεχνικού με την Παρτιζάν Βελιγραδίου την σεζόν 2016-17 στη Σερβία και τη Βιντεότον στην Ουγγαρία την περίοδο 2017-18.

Τα πρωταθλήματα: διαφορές και «κλειδιά»

Στη Σερβία, η Παρτιζάν κατέκτησε το πρωτάθλημα σε μία σεζόν με έντονο ανταγωνισμό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Ο τίτλος κρίθηκε με μικρή διαφορά, της τάξης των τριών βαθμών, γεγονός που αποτυπώνει τη μάχη μέχρι τέλους.

Η ομάδα του Νίκολιτς στηρίχθηκε στην αμυντική της συνοχή και στην ικανότητά της να «καθαρίζει» κρίσιμα παιχνίδια.

Αντίστοιχα, στην Ουγγαρία, η Βιντεότον κατέκτησε το πρωτάθλημα 2017-18 με επίσης οριακή διαφορά 2 βαθμών από τη Φερεντσβάρος.

Και εκεί, το μοτίβο ήταν παρόμοιο: σταθερότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα στα ντέρμπι και στα ματς υψηλής πίεσης.

Οι ομοιότητες με τη φετινή ΑΕΚ

Η φετινή ΑΕΚ παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με εκείνες τις ομάδες:

Διαχείριση πίεσης: Όπως η Παρτιζάν και η Βιντεότον, έτσι και η ΑΕΚ δείχνει να αντέχει στα κρίσιμα παιχνίδια.

Αμυντική ισορροπία: Οι ομάδες του Νίκολιτς παραδοσιακά δεν δέχονται εύκολα γκολ, στοιχείο που παρατηρείται και στα πλέι οφ της φετινής Super League όπου η Ένωση διατηρεί ανέπαφη την εστία της.

Κυνισμός στο αποτέλεσμα: Δεν χρειάζεται πάντα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά αποτελεσματικότητα.

Οι βασικές διαφορές

Βαθμολογική άνεση: Η ΑΕΚ διατηρεί αυτή τη στιγμή μια πιο «ασφαλή» απόσταση (5 βαθμών από τον Ολυμπιακό), κάτι που δεν συνέβαινε στις προηγούμενες κατακτήσεις του Νίκολιτς, όπου η μάχη ήταν σχεδόν πόντο-πόντο.

Ποιότητα ρόστερ: Το βάθος και η ποιότητα της ΑΕΚ είναι μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνες τις ομάδες της Παρτιζάν και της Βιντεότον, δίνοντάς της περισσότερες λύσεις.

Αγωνιστικό στιλ: Η φετινή ΑΕΚ συνδυάζει αποτελεσματικότητα με πιο επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο σε σχέση με τον πιο «σφιχτό» χαρακτήρα των προηγούμενων πρωταθλητριών ομάδων του Σέρβου τεχνικού.

Το συμπέρασμα

Η ιστορία δείχνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει να φτάνει μέχρι το τέλος, ακόμη και σε συνθήκες πίεσης και μικρών διαφορών. Η φετινή ΑΕΚ, με το +5 και τη δυναμική που έχει αναπτύξει, φαίνεται να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, αν όχι...αγκαλιά με την κούπα του πρωταθλήματος.