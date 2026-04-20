Αρτέτα: «Δεν τελείωσε τίποτα έχουμε ακόμα πέντε ματς»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι, τόνισε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη όσον αφορά την μάχη του τίτλου.

Οι «Σίτιζενς» ψαλίδισαν την διαφορά από την Άρσεναλ στους τρεις βαθμούς και έχουν την ευκαιρία με το εξ αναβολής ματς κόντρα στην Μπέρνλι να πιάσουν στην κορυφή τους «Κανονιέρηδες».

Ο Μίκελ Αρτέτα, ωστόσο δεν χάνει την αισιοδοξία του με τον προπονητή της Άρσεναλ, να τονίζει ότι δεν κρίθηκε τίποτα γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά ματς μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Η μάχη του τίτλου δεν έχει τελειώσει, υπάρχουν πέντε ματς ακόμα για μας και έξι για τη Σίτι. Είμαστε ακόμα τρεις βαθμούς μπροστά, υπάρχουν πολλά ακόμα για να παίξουμε», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.