Στην Λεωφόρο για το «αιώνιο» ντέρμπι και ο Διαμαντίδης!

Μεταξύ άλλων, το «παρών» στην Λεωφόρο για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό δίνει και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Ολυμπιακό στο «Απ. Νικολαΐδης», στο τελευταίο ντέρμπι που θα διεξαχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες στην ιστορική έδρα του «Τριφυλλιού».

Η συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς είναι μεγάλη και στο γήπεδο βρίσκονται αρκετές μορφές της «πράσινης» ιστορίας, όπως είναι οι πρώην πρόεδροι της ΠΑΕ, Γιώργος και Γιάννης Βαρδινογιάννης, αλλά και ο Βέλιμιρ Ζάετς.

Παράλληλα, στην Λεωφόρο έχει πάρει θέση και ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, Δημήτρης Διαμαντίδης, που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια, ιστορική νύχτα.